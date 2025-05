La Cruz Roja llega a 128.000 personas en Alicante y proporciona más de 578.000 respuestas durante el 2024

Cada 8 de mayo, como hoy, est谩 marcado en el calendario con la conmemoraci贸n del D铆a Mundial de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una efem茅ride que pone en valor el compromiso solidario del voluntariado y personal humanitario en todo el mundo (y concretamente en los 191 pa铆ses en los que tiene presencia nuestra Organizaci贸n).

En la provincia de Alicante, la labor de Cruz Roja es posible gracias a la contribuci贸n de 9.031 personas (entre voluntariado y colaboradores asimilados) y 53.000 socios y socias, apoyadas por el trabajo de cerca de 1.500 personas especialistas en diferentes 谩mbitos sociales, sanitarios y de gesti贸n. Son datos que se desprenden del informe anual de actividad provincial de 2024 de Cruz Roja en Alicante, en un a帽o especialmente marcado por la respuesta de la Organizaci贸n en la DANA de la Comunidad Valenciana, y a la que s贸lo desde la provincia de Alicante acudieron en su ayuda m谩s de 1.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja y contribuyeron m谩s de 7.500 particulares y empresas donantes.

De manera general, durante el 2024 la labor de Cruz Roja en la provincia de Alicante alcanz贸 a 128.021 personas, un 7,5% m谩s que las atendidas en el ejercicio anterior. Este incremento se explica principalmente en la respuesta ofrecida desde el 谩mbito de Socorros de Cruz Roja con la proximidad e inmediatez que brindan los Equipos de Respuesta B谩sica en Emergencias (ERBE) combinados con la activaci贸n de mensajes de alerta temprana a la poblaci贸n vulnerable y la intervenci贸n socio sanitaria en calle y escenarios afectados por situaciones de climatolog铆a adversa, como olas de frio y calor, lluvias, incendios, cobertura de riesgos en playas u otros entornos, accidentes, entre otras calamidades. De hecho, un 46% de las personas a las que alcanz贸 la labor de Cruz Roja en 2024 fueron personas atendidas en contextos de emergencia o preemergencia en un a帽o en el que se activaron en la provincia de Alicante hasta 90 equipos especializados de intervenci贸n para prestar apoyo psicosocial, albergue provisional, asistencia socio sanitaria, y cobertura de riesgos, entre otros.

En cuanto a las respuestas a las personas en situaci贸n de vulnerabilidad se efectuaron un total de 578.129 atenciones en la provincia, la mayor铆a de ellas (un 62% del total) a personas asistidas desde las 谩reas de Intervenci贸n Social y Empleo (50.500 personas).

Respecto a colectivos, las personas mayores de 65 a帽os son uno de los que mayor n煤mero de respuestas y atenciones ha registrado (166.832 intervenciones a cerca de 12.000 personas), entre los que tambi茅n destacan las respuestas a personas en situaci贸n de extrema vulnerabilidad (54.689 respuestas a 12.500 personas), a poblaci贸n infanto-juvenil en situaci贸n de dificultad social (74.510 atenciones a un total de 13.628 j贸venes, ni帽os y ni帽as) y personas con problemas de salud (51.236 respuestas a 12.800 personas), entre otros colectivos.

En lo que respecta al 谩rea de Empleo, Cruz Roja trabaj贸 por la inserci贸n laboral de 3.617 personas y en el 谩rea de Educaci贸n, Cruz Roja favoreci贸 la capacitaci贸n formativa de 21.284 personas, especialmente entre el colectivo de personas j贸venes (un 36% del total), y en el que tambi茅n destaca la dirigida a la poblaci贸n general por medio de la realizaci贸n de cursos de primeros auxilios, cuidados en salud, entre otras materias de inter茅s social.

Salud Mental y capacitaci贸n en emergencias, claves en 2025

鈥淓l an谩lisis del trabajo ejecutado durante el ejercicio anterior nos demuestra la importancia del trabajo en emergencias y la necesidad de anticiparnos a las mismas por medio de la capacitaci贸n y preparaci贸n, especialmente en nuestra respuesta a la poblaci贸n m谩s vulnerable鈥, explica el Presidente de Cruz Roja en la provincia de Alicante, Francisco Galva帽. Por ello una de las prioridades de cara al 2025 ser谩 lograr que todas las personas voluntarias de la Organizaci贸n tengan formaci贸n b谩sica en emergencias, as铆 como trabajar la capacitaci贸n de las comunidades que aseguren una primera respuesta en el 谩mbito local m谩s inmediato.

Otra de las cuestiones clave es el trabajo de apoyo a la Salud Mental. La Organizaci贸n tiene en marcha diferentes proyectos transversales de apoyo emocional y mejora del bienestar personal de los colectivos en situaci贸n de vulnerabilidad. 鈥淟as personas que atendemos afrontan situaciones muy diversas que suelen llevar pareja sensaciones como preocupaci贸n, soledad, ansiedad, estr茅s e incertidumbre鈥, apunta el Presidente provincial de Cruz Roja. 鈥淯na persona refugiada que ha huido de su hogar, una mujer que ha sido v铆ctima de violencia de g茅nero, o una persona que ha de recurrir a ayuda alimenticia porque no tiene empleo, son algunos ejemplos de casos en los que Cruz Roja podr铆a ver necesario intervenir desde el 谩mbito psicol贸gico鈥.

Por 煤ltimo, el trabajo para frenar la soledad no deseada seguir谩 siendo otra de las prioridades a tratar en Cruz Roja. La organizaci贸n tiene en marcha proyectos de activaci贸n social y trabajo con la comunidad, adem谩s de proyectos telem谩ticos como la teleasistencia y los dispositivos de voz. 鈥淧ero la soledad no comprende de edad, y por tanto no solo afecta a las personas mayores, sino que tambi茅n alcanza a otros colectivos como las personas sin hogar, las personas con problemas de salud mental, las personas migrantes o los j贸venes鈥, acent煤a el Presidente provincial de Cruz Roja. 鈥淧or ello es muy importante que el trabajo que se realice para afrontar esta problem谩tica se haga de manera transversal a toda nuestra actividad, con el esfuerzo de todas nuestra red local y la sensibilizaci贸n de toda la sociedad鈥, ha remarcado.

Cruz Roja cuenta en la provincia con 29 oficinas locales que dan soporte y ayuda a todos los municipios de la provincia de Alicante, con el apoyo material de 191 veh铆culos y 25 embarcaciones.