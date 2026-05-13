La Guardia Civil de Alicante conmemora el 182 aniversario desde su fundación por mariscal de campo Francisco Javier Girón, duque de Ahumada

La Guardia Civil de Alicante ha conmemorado hoy el 182 aniversario desde su Fundación en el año 1844. El acto institucional lo ha presidido el Coronel Francisco Poyato Sevillano, Jefe de la Comandancia, que ha contado con la asistencia del Subdelegado del Gobierno en Alicante y del Alcalde de Alicante, entre otras autoridades e invitados.

Un año más, algunos de los protagonistas han sido los guardias civiles veteranos, personal en situación de reserva y retiro, que han acudido como invitados. Diez de ellos, que han pasado en el último año a la situación de reserva o de retiro, han recibido una mención especial como reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada durante su carrera profesional.

También se ha condecorado a otros 25 agentes, a los que se ha otorgado la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Uno de los condecorados ha sido el Capitán Juan Company Pérez, que ha cesado recientemente en el mando de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante, la unidad especializada en la intervención operativa de nuestra provincia, y en la actualidad se encuentra prestando servicio como Segundo Jefe de la Compañía Territorial de Ibi, ingresó en el Cuerpo como Guardia Alumno hace 32 años y a lo largo de estos años ha recibido numerosas felicitaciones, distinciones y reconocimientos por su labor.

El Capitán ha dirigido unas palabras de felicitación a sus compañeros veteranos y al resto de condecorados.

También se ha homenajeado al Guardia Civil retirado Antonio Cabello Jurado, de 96 años, y que ingresó en el Cuerpo en 1.951, alcanzando el empleo de Capitán.

El Coronel lo ha obsequiado con un diploma y un trofeo, además de la copia de varios documentos históricos de su carrera profesional, que obran en la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior: el Expediente de Ingreso del Aspirante, la Hoja de Servicios del Guardia Civil y un resumen de la Hoja de Servicios; tres documentos históricos dotados de gran valor personal.

El capitán retirado Antonio Cabello, de 96 años de edad | Guardia Civil Alicante

El acto en la Comandancia de Alicante se ha celebrado coincidiendo con el día de la Fundación de la Guardia Civil, un 13 de mayo hace 182 años. El Coronel ha querido recordar especialmente a los guardias civiles Jerónimo y Germán, fallecidos en Huelva el pasado 8 de mayo: “que cayeron en el cumplimiento del deber, entregando lo más preciado que tenían, su vida”.

182 años desde la Fundación de la Guardia Civil

La celebración del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil tiene como finalidad renovar el compromiso del servicio que se presta a la sociedad y el refrendo de los valores y los principios sobre los que se asienta la Institución, han indicado fuentes de la Comandancia de Alicante.

El Decreto Fundacional de la Guardia Civil data del 13 de mayo de 1844, aprobado por el Gobierno del General Narváez, durante el reinado de Isabel II. Las obligaciones, sacrificios y deberes plasmados en aquel momento en la Cartilla del Guardia Civil, que fue elaborada por el Duque de Ahumada, son la herencia gracias a la que, en la actualidad, la Guardia Civil, sigue siendo un referente de calidad, versatilidad y disponibilidad, inspirándose en principios y valores de naturaleza personal que, debido a su dedicación de servicio al ciudadano, se constituyen en seña del Instituto. Cada nuevo periodo, la Guardia Civil se adapta a los nuevos tiempos, sin perder su esencia, basada en sus valores constitutivos.