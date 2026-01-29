Éxito en la convocatoria de los agricultores alicantinos que han sacado los tractores a las calles de Alicante

la organización agraria ASAJA-Alicante se ha visto desbordada por la participación en la tractorada que ha reunido a 160 tractores y vehículos agrarios llegados de todas las comarcas y que han recorrido las principales avenidas de Alicante desde la plaza de la Estrella hasta Caa Mediterráneo donde los agricultores y ganaderos han sus reivindicaciones contra Bruselas y el Gobierno central.

Y es que siguen exigiendo que llegue el agua del Trasvase Tajo-Segura y que el ministro Luis Planas se ponga de parte del sector primario contra el acuerdo comercial alcanzado con Latinoamérica.

El presidente provincial de Asaja, José Vicente Andreu, ha explicado que los consumidores también notaremos las consecuencias de Mercosur porque, no se abaratarán los productos y pondrá en riesgo la salud alimentaria. Esa es una de las principales reinvidicaciones. No les da miedo la competencia pero sí la sanidad de los productos que puedan venir de terceros paises.

José Vicente Andreu, presidente provincial de ASAJA

La protesta ha tenido por lema ‘Menos mentiras y más soluciones para el campo’ porque, aunque han conseguido que Mercosur se retrase en su aplicación, todos los sectores agrarios de la provincia sufrirán una competencia desleal.

Sobre todo los apicultores porque, según Andreu, “entrarán en la Unión 45.000 toneladas de miel de Argentina”; también reventará los precios de los cereales de la carne y la citricultura con la entrada de naranja y limón de Brasil y Argentina, sin las garantías fitosanitarias que sí que tiene que cumplir el campo español.