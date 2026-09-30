EU-Podem de Alicante denuncia el derribo de dos casas históricas en el barrio de Benalúa

Esquerra Unida Podem ha denunciado el derribo de dos nuevos inmuebles en la calle Arquitecto Guardiola, en el barrio de Benalúa, y ha alertado de la progresiva desaparición del patrimonio arquitectónico que dio identidad a esta zona de la ciudad.

Benalúa fue proyectado en 1883 por el arquitecto José Guardiola Picó y constituyó una actuación pionera en Alicante, concebida bajo principios higienistas y con una planificación urbana y residencial especialmente avanzada para su época. Investigaciones de la Universidad de Alicante destacan precisamente la singularidad arquitectónica y urbanística del barrio.

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado la paradoja de que los derribos se produzcan precisamente en la calle que lleva el nombre del arquitecto que diseñó Benalúa. «Es un triste homenaje a Guardiola Picó: ponerle su nombre a una calle mientras dejamos desaparecer la arquitectura y el modelo de ciudad que nos legó».

Copé lamenta que durante décadas se haya permitido que Benalúa pierda buena parte de su patrimonio: «Benalúa podía conservar hoy un conjunto urbano extraordinario. En otras ciudades estas casas se rehabilitan, se protegen y se convierten en parte de su identidad. Aquí demasiadas veces esperamos a que entre la piqueta para acordarnos de lo que teníamos».

Sigue sin aprobarse el catálogo de protecciiones

Para Esquerra Unida Podem, estos nuevos derribos vuelven a poner sobre la mesa el retraso del Catálogo de Protecciones de Alicante. La documentación que mantiene publicada actualmente el propio Ayuntamiento continúa identificándolo como “Catálogo de Protecciones de Alicante – Versión Preliminar”. El expediente acumula además una larga tramitación: ya hubo una versión sometida a información pública en 2016 y la documentación municipal incorpora una nueva versión fechada en septiembre de 2020.

«Mientras el Catálogo de Protecciones sigue sin culminarse definitivamente, Alicante continúa perdiendo edificios que ya no podremos recuperar. Cada derribo demuestra que la protección del patrimonio no puede llegar siempre tarde», denuncia Copé.

El grupo municipal reclama que se acelere definitivamente la protección del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad y que, específicamente en Benalúa, se analicen los inmuebles que todavía conservan elementos vinculados a la configuración histórica del barrio para evitar nuevas pérdidas irreversibles.

«No podemos seguir haciendo arqueología sentimental de Alicante: lamentando mañana lo que permitimos derribar hoy. Una ciudad que borra continuamente su memoria acaba convirtiéndose en una ciudad sin identidad. El progreso no consiste en tirar lo antiguo, sino en saber construir el futuro sin destruir aquello que explica quiénes somos», concluye Copé.