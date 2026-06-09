La etapa más dura de la historia de La Vuelta unirá la costa y el interior de la provincia de Alicante

El mar Mediterráneo se unirá a las imponentes montañas del interior de la provincia el domingo 30 de agosto en la etapa más dura de la historia de La Vuelta. La Diputación de Alicate se vuelca con esta jornada ciclista, de 187,5 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel positivo, que discurrirá entre La Vila Joiosa y la Sierra de Aitana.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presentado esta mañana, junto al director general de UNIPUBLIC, Javier Guillén, todos los detalles de este gran evento deportivo que dejará un importante impacto económico a su paso por la provincia. Especialmente relevante será también la repercusión turística y mediática de la carrera a nivel internacional, gracias al elevado número de periodistas acreditados y a su emisión en televisiones de más de 190 países.

“La Vuelta Ciclista a España vuelve este verano a nuestra provincia con una etapa inolvidable en la que conectamos costa e interior, proyectando al mundo entero nuestra riqueza turística y nuestra estrecha vinculación con este deporte”, ha señalado el presidente, quien ha aprovechado para poner en valor el trabajo realizado por todos los municipios por los que pasará la carrera, así como la “excelente afición que existe en nuestra tierra”.

Por su parte, Javier Guillén ha explicado que esta es la etapa más dura de la historia de La Vuelta. “Para que se hagan una idea, en una jornada de montaña, lo normal es encontrar 3.900-4.000 metros de desnivel positivo, pero aquí tenemos 5.200 metros en 187,5 kilómetros. Tal es su exigencia e interés que será retransmitida íntegramente por RTVE, algo que nos va a permitir realzar todo lo que esta extraordinaria provincia puede aportar al turismo y al ciclismo”, ha manifestado Guillén.

La serpiente multicolor recalará en el territorio el domingo 30 de agosto para disputar una jornada de altísima montaña que arrancará desde el municipio chocolatero de La Vila Joiosa, que se estrena como punto de partida. Desde allí, el pelotón se adentrará rápidamente en el interior de la provincia, dejando atrás localidades como Finestrat y La Nucía, destinos muy ligados al deporte y al turismo activo.

Poblaciones y enclaves

Polop, Callosa d’en Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, L’Atzúbia, Benirrama (Vall de Gallinera), Benialí (Vall de Gallinera), Alcalà de la Jovada (La Vall d'Alcalà), Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga, Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella, poblaciones todas ellas con un patrimonio histórico y natural único, son otros de los enclaves por los que discurrirá esta novena etapa que obligará a los ciclistas a poner a prueba su resistencia física y mental.

La subida a los míticos Alto de El Miserat, de primera categoría, y Puerto de Tudons, de segunda, serán dos de los momentos clave de la carrera, que vivirá su punto álgido durante el ascenso a la Sierra de Aitana, una de las cimas históricas de La Vuelta que regresa tras una década de ausencia, precisamente el año en el que se cumple el 25 aniversario de su estreno en la competición.

En este sentido, el director técnico de la prueba, Fernando Escartín, quien también ha participado esta mañana en la presentación, ha matizado que se trata de una jornada “durísima, la más dura de todas las ediciones de La Vuelta, con 5.200 metros de desnivel y seis puertos de montaña”. “No hay ni un solo metro de descanso”, ha concretado.

“Esta será una etapa única por su belleza y dureza, pero también por celebrarse en fin de semana y justo antes de un día de descanso para los ciclistas”, ha concretado Toni Pérez.

El acto, celebrado en el Palacio Provincial, ha contado también con la presencia de la vicepresidenta primera, Ana Serna, el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, el Jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea Número 5 del Alto de Aitana, el comandante Ignacio González, así como de diputados provinciales y alcaldes y concejales de los municipios por los que discurrirá la jornada.