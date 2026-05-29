El espectáculo del vóley playa vuelve a Alicante con el Beach Volley Tour

El mejor vóley playa de España vuelve a darse cita este fin de semana en Alicante de la mano del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana, el circuito de verano de la FVBCV que reúne a las mejores parejas nacionales y varias del circuito europeo e internacional, ya que tomarán parte jugadores y jugadoras de más de diez nacionalidades diferentes.

El Beach Volley Tour 2026 arrancó en Canet d'en Berenguer y este fin de semana desembarcará en la playa de San Juan, uno de los enclaves principales del litoral de la Comunitat debido al gran ambiente que siempre se genera en la arena alicantina, donde la grada se queda pequeña para disfrutar de unos partidos espectaculares en la modalidad 2x2.

El sábado tendrá lugar la competición autonómica cadete, con más de 200 deportistas, mientras que el domingo será la pro, con jugadores y jugadoras de primer nivel como Daniel Oberthur, Slava Karvatskyi, Blai Vilanova, Carlos Rangel, Luis Vives, Deborah Giaoui, Laura Moreno, Viktoria Khilko o Sinemis Aslan.

La competición pro dará comienzo a las 9:00 y finalizará alrededor de las 19:30, con parón entre las 14:00 y las 16:00. El acceso a la grada es gratuito hasta completar aforo.

Por otro lado, la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y aktive han llegado a un acuerdo por el que esta firma especializada en artículos de playa, camping, jardín y deporte se convierte en partner oficial del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2026.

De esta manera, aktive y la FVBCV caminarán juntos este verano por las mejores playas de nuestro litoral en uno de los circuitos de vóley playa con más prestigio del panorama nacional.

El Beach Volley Tour también pasará por las playas de València y Oropesa del Mar antes de la gran final, que se disputará en la mítica Cala de Finestrat los días 14, 15 y 16 de agosto.

Por su parte, aktive demuestra su compromiso con la playa y el deporte en su forma más auténtica. Y estará allí presente con sillas, sombrillas, neveras… porque todo lo que da sentido a cualquier plan al aire libre es aktive. Por ello, es la marca de quienes disfrutan cada momento y comparten una misma actitud: si te apetece hacerlo, es aktive.