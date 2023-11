Los equipos base del Fútbol sala provincial no jugarán este fin de semana como medida de presión contra la FFCV

Alrededor de medio centenar de clubes de fútbol sala de la provincia de Alicante se plantan ante la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) y han decidido no jugar este fin de semana los partidos correspondientes a las categorías del deporte base, desde Benjamín a Regional Preferente, como medida de presión y de protesta contra lo que consideran un "cambio de las reglas de juego a mitad de temporada".

El conflicto

Los clubes de Fútbol sala de la provincia, casi medio centenar, han emitido un comunicado en el que protestan contra la última de las medidas de la FFCV y urgen a mantener una reunión para su solución.

La normativa que ha provocado el estallido de la protesta, impide que los clubes disputen su partido si el entrenador titulado no está presente, lo que, al no tratarse de equipos profesionales, según explica el coordinador del C.F.S. L'Alfàs del Pi, Juan Cortés, en declaraciones para Onda Cero, puede ser debido a causas diferentes, "desde enfermedad a un viaje" o porque, como también se señala en el comunicado de los clubes, un entrenador con licencia EST, "tenga doble licencia en dos equipos del mismo club" y ambos equipos jueguen "a la misma hora y el mismo día" en lugares diferentes, no pudiendo el entrenador estar en ambos lugares a la vez. El conflicto se ha producido porque la normativa, ahora, no permite que, en estos casos, como sí se podía realizar antes, el entrenador pueda ser sustituido por otra persona cualificada del cuerpo técnico y obliga a que lo sustituya un Delegado que, "muchas veces -matiza Cortés- es uno de los padres de los jugadores, que suele venir siempre pero que no está cualificado para dirigir al equipo".

Los argumentos de los clubes

Los clubes se han opuesto frontalmente a esta medida ya que alegan que "si un entrenador no puede acudir al partido, un compañero (al igual que en cualquier otro trabajo) tendrá que sustituirlo sin generar ningún problema" y, para los firmantes del comunicado, lo lógico es que sea otro titulado y no un Delegado, "el cual no tiene ninguna formación". A este respecto, recuerdan que cada club, además del entrenador EST, está formado por un Monitor Sala, un Auxiliar Sala y un Entrenador en Prácticas "que ha pagado una formación, una cuota anual, la licencia y la mutualidad" y debe tener opción de poder alinearse con el resto del club. Eso sería tan sencillo, afirma Cortés, "como que vuelva a estar operativa la pestaña de la web donde antes comunicabas el cambio en el banquillo a la Federación y que ahora está inactiva".

Dicen "no" a la Federación

Los clubes, que están apoyados por clubes de juvenil división de Honor y de Tercera División Nacional, solicitaban en su comunicado que se convocara una reunión urgente con la FFCV para la que daban como fecha límite la de hoy, jueves 15 de noviembre. De no producirse la reunión, manifestaban su intención de no disputar ningún partido deFútbol Sala base, desde Benjamín hasta Regional Preferente.

Ante esta exigencia, la FFCV convocaba a los clubes a una reunión mañana jueves por la tarde "para explicar y aclarar la situación actual de las licencias de entrenadores" en un centro escolar de Valencia. La Federación dice no ignorar el descontento de los clubes y quiere "explicar y escuchar sugerencias sobre esta cuestión y proponer las soluciones más adecuadas para el buen funcionamiento de las competiciones".

Según Juan Cortés, los clubes ya han enviado a la Federación su respuesta: "no vamos a acudir a esa reunión", asegura Cortés, porque "somos los clubes alicantinos los que hemos protestado y desplazarnos hasta Valencia supone un problema para muchos clubes". De sus palabras se deduce que los clubes entienden que no ha habida buena predisposición por parte de Federación y, por tanto, ya han decidido y comunicado a la FFCV que los clubes no jugarán sus partidos de fútbol sala base esta jornada. Según el nuevo comunicado en el que explican la negativa, entenderían como "un acto de buena fe" el que fueran los directivos de la Federación los que se desplazaran a Alicante y no al revés. Los clubes tienen aún por decidir si no acudirán a sus respectivas citas o si lo harán para sentarse en el campo "para visibilizar nuestro descontento", explica Cortés.

En el último comunicado, además, los clubes amplían sus demandas y apuntan que sería conveniente que "en dicha reunión se traten también" asuntos como "la creación de mesas de trabajo" y temas como los siguientes:

- Licencias de entrenadores/monitores/auxiliares/prácticas

.Selecciones Valencianas en todas las categorías

- Retrasos y listas de espera en Mutualidad y aumento de clínicas y servicios tanto de

Mutualidad como de Reconocimientos médicos y rehabilitación de lesiones

- Atención telefónica adecuada a los clubes

- Permitir en Novanet (como la temporada pasada) fijar horarios fuera de los establecidos, siempre aceptándose por los dos equipos para agilizar esta gestión.

- Adelanto de la fecha de entrega de ayudas federativas

- Entrega de premios a final de temporada, no en una gala meses después cuando los propios deportistas ya no forman parte del club o de la categoría premiada.

Si no se celebra esa reunión en Alicante, apuntan los clubes, eso conduciría a que no se sintieran escuchados. Así pues, si no cambian las cosas, no habrá futbol sala base este fin de semana en Alicante.