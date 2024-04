Inmovilizado en el puerto de Alicante un ferry de línea con Argelia por presentar graves deficiencias

La Capitanía Marítima de Alicante, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha ordenado la detención del buque ‘Moby Dada’, de bandera y compañía italiana y que opera para Algerie Ferries en la línea Orán-Alicante, tras detectar graves deficiencias durante una inspección llevada a cabo de acuerdo con el Memorándum de París, más conocidas como inspecciones París-MoU, realizadas a buques extranjeros para comprobar que cumplen con las medidas de seguridad y de prevención de la contaminación marítima.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Alicante han indicado que las deficiencias detectadas por los inspectores de la Capitanía podrían "constituir un riesgo para la seguridad del buque, la de las personas embarcadas, la seguridad de la navegación y la integridad del medio marino", por lo que la Capitanía ha abierto un expediente sancionador ordenando la inmovilización del ferry, la subsanación de las deficiencias detectadas y una fianza de 100.000 euros, que ya ha sido abonada en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda.

Los inspectores encontraron la sala de máquinas con gran cantidad de pérdidas oleosas, unas condiciones de vida a bordo no acordes con lo estipulado en Convenio MLC (Convenio de Trabajo Marítimo, 2006) y medios inoperativos de detección contraincendios y de aislamiento eléctrico, entre otros incumplimientos. El buque no podrá volver a navegar hasta que no subsane las deficiencias detectadas en la inspección.

El anterior aspecto del barco, muy reconocible | Agencia EFE

Antes fue Piolín

El buque 'Moby Dada', fue más conocido como 'Piolín' desde que sirviera de alojamiento a policías y guardias civiles durante el referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017, al aparecer pintados varios personajes de la productora norteamericana Warner Bross. Tras ser adquirido por el nuevo propietario, fue pintado con los colores de la empresa Algerie Ferries (blanco y azul)

Tras su marcha el 16 de noviembre de 2017 de Barcelona, el Piolín puso rumbo al Puerto de Piombino, en la Toscana italiana, y allí pasó una temporada hasta que fue puesto a punto de nuevo para poder ser utilizado como ferry mixto, es decir, para transportar tanto pasajeros como carga en travesías de un día, por lo que suele hospedar a pasajeros durante una noche o dos en sus camarotes.