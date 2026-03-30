Detenidos en Alicante un padre, una madre y un hijo por disparar contra el hermano de la arrestada

La Policía Nacional de Alicante ha detenido a tres personas por tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública, después de un tiroteo que acabó con un hombre de 47 años con un disparo que le alcanzó en el cuello. Los tres arrestados, dos varones de 45 y 24 años y una mujer de 45 años son padre, madre e hijo-, siendo la víctima el hermano de la mujer detenida.

Del mismo clan

La disputa familiar se ha producido en el barrio Virgen del Carmen de Alicante por motivos que no han trascendido hasta el momento.

Eso sí, uno de los arrestados y presunto autor de los disparos, el joven de 24 años; ha sido enviado a prisión provisional por orden de los juzgados de Guardia que han tipificado los delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública.

Y es que en la investigación policial se han intervenido dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína