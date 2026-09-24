Detenido por tres robos con fuerza en obras de San Vicente del Raspeig

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años al que se le atribuyen tres robos con fuerza y otro en grado de tentativa presuntamente cometidos en obras de Sant Vicent de Raspeig.

El Área de Investigación de la Benemérita de este municipio asumió las pesquisas, que se iniciaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de varias sustracciones. En concreto, hubo dos hechos en obras pertenecientes a una misma empresa y situadas en la misma calle.

Los guardias civiles comprobaron que estos hechos presentaban características similares a otros robos cometidos en obras próximas y que detrás de ellos podría haber una misma autoría. Tras realizar diversas averiguaciones, localizaron imágenes de cámaras de seguridad que corroboraban esta sospecha.

Así, comprobaron que el sospechoso supuestamente accedía a las obras y permanecía en su interior durante un tiempo, seleccionando herramientas y otros materiales de valor que pudieran ser transportados con facilidad. En algunas ocasiones, al parecer preparaba los efectos junto a la entrada de la obra para regresar posteriormente con un vehículo y recogerlos rápidamente.

Tras el análisis de las grabaciones y otras gestiones de averiguación, los agentes obtuvieron información suficiente, por lo que establecieron distintos dispositivos de vigilancia en zonas próximas a las obras.

Finalmente, fruto de la investigación, localizaron a un vehículo en Alicante que coincidía con las características del observado en las grabaciones. En su interior, había un hombre cuya complexión y rasgos físicos coincidían plenamente con los del individuo que aparecía en las imágenes.

Después de identificarlo y realizar una inspección ocular del vehículo en el que se desplazaba, los agentes localizaron en su interior una mochila que contenía herramientas para presuntamente cometer las sustracciones.

El hombre, de 39 años, ha sido detenido como presunto autor de cuatro delitos relacionados con robos en obras, es decir, los tres consumados y otro en grado de tentativa. El arrestado y las diligencias han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.