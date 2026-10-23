ROBO E INTIMIDACIÓN

Detenido en Alicante un joven de 18 años que asaltó a una persona en San Vicente del Raspeig

La Guardia Civil de San Vicente recibió la denuncia de la víctima y en colaboración con la Policía Nacional ha localizado y detenido al presunto autor del robo

Redacción

Alicante |

La gorra que llevaba el detenido en el momento del asalto
La gorra que llevaba el detenido en el momento del asalto | Guardia Civil de Alicante

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación contra una persona que paseaba con su pareja en Sant Vicent del Raspeig. Según la Comandancia Provincial de Alicante, el sospechoso se acercó a la víctima y supuestamente tiró de la cadena de oro que llevaba en el cuello, también la empujó durante el asalto y le ocasionó varias lesiones.

La denuncia interpuesta por la persona asaltada, la Guardia Civil compartió los datos con la Policía Nacional, lo que ha permitido que los agentes identificaran y detuvieran al presunto agresor en Alicante.

El reloj coincide con la descripción de la víctima
El reloj coincide con la descripción de la víctima | Guardia Civil de Alicante

Sus características físicas, la gorra y el reloj que llevaba en el momento de la detención coincidían con la descripción que hizo la víctima, por lo que ha pasado a disposición judicial como un presunto autor de un robo con violencia e intimidación.

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