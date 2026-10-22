Vectalia y la Cátedra de Enoturismo y Cultura del Vino Casa Sicilia renuevan su compromiso con la Universidad Miguel Hernández

El enoturismo recibe más de 8 millones de turistas al año y la cultura del vino, con los retos que afronta el sector, como el cambio climático o los nuevos hábitos de consumo, son los ejes fundamentales de la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino que reafirma su compromiso con la Universidad Miguel Hernández.

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, y el presidente del Grupo Vectalia, Antonio Arias, han renovado su convenio de colaboración para dar continuidad y potenciar esta Cátedra que cumple ya diez años de historia. Una de las novedades será la II Feria del vino UMH, que tendrá lugar el 30 de noviembre en Casa Mediterráneo (Alicante) y en la que 25 bodegas de egresados y egresadas de la Universidad darán a conocer sus vinos, provenientes de todo el territorio español, como Alicante, Murcia, Toro, Rueda, Canarias, etc y de Francia y Portugal, además de Sicilia como región invitada. En esta feria, los asistentes, profesionales del sector de la sumillería, restauración, hostelería, etc., elegirán un vino tinto, un vino blanco y un vino rosado de entre los participantes como los vinos de la UMH para este año.

Renuevan la colaboración | Grupo Vectalia

La cátedra y sus objetivos

La Cátedra que se creó en el año 2016, y que fue primera cátedra enoturística de una universidad española, se encarga de organizar foros y encuentros académicos que reúne a expertos y profesionales del sector. Hace unos meses precisamente se celebró la jornada “Enoturismo en la era de los asistentes inteligentes” en la que expertos en inteligencia artificial y bodegueros reflexionaron sobre como la IA puede ayudar a la experiencia enoturística previa y en su recuerdo, pero nunca como sustituto de la vivienda de una cata o de una visita a una bodega. También se organizó el III Encuentro Culinario de Vino y Letras con la sumiller y divulgadora Meritxell Falgueras que presentó su libro “Mujeres del Vino”, con la colaboración de la Fundación Jaime I se celebró en la bodega el Día de la Tierra junto con la inauguración del Jardín de Doña Julia y colaboramos con las jornadas de “Enoturismo en Femenino” un año más.

La cátedra Casa Sicilia cuenta con un amplio elenco de colaboradores como de María Asunción Agulló, profesora del Área de Economía, Sociología y Política Agraria de la UMH, y Ezequiel Moltó, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vectalia y un Consejo Asesor formado África Martínez, la profesora Irene Arias y con la participación como representantes de la bodega Alin Campeanu y José Vicente Guillem.