Detenidas seis personas por su participación en el robo de diversos objetos y herramientas valorados en 200.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a seis personas que robaron en una nave industrial maquinaria y materiales valorados unos 200.000 euros. Los arrestados accedieron a la nave practicando un agujero en la pared a través de una nave colindante abandonada, tras su detención los agentes han recuperado una parte del material robado en una chatarrería de la ciudad.

Los autores del robo son cinco varones y una mujer con edades comprendidas entre los 20 y los 46 años que fueron vistos en la nave por un vecino del propietario. Éste denunció el robo, tras comprobar que en una de las paredes había un gran agujero que comunicaba con la nave colindante abandonada.

Además, faltaban equipos de iluminación, farolas de fundición, bloques de aluminio, placas electrónicas y múltiples herramientas y maquinaria de taller entre otros muchos objetos valorados en 200.000 euros.

Los agentes localizaron parte de esos objetos en una chatarrería e identificaron a quienes fueron a venderlos, dos de los detenidos. La investigación permitió después detener a los otros cuatro implicados por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza. Esa es la calificación con la que han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Alcoy.