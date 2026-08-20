Detenida por estafar más de 40.800 euros al matrimonio de octogenarios que cuidaba en Alicante

La Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 26 años de edad como presunta responsable de un delito de estafa, tras supuestamente haber realizado retiradas de efectivo de la cuenta bancaria de un matrimonio de ancianos a los que cuidaba, con la tarjeta de las víctimas, por un valor de 40.810 euros.

La investigación se resolvió en tiempo récord por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante, que tuvieron conocimiento por parte de uno de los hijos de las víctimas --un matrimonio de 82 y 89 años de edad-- de que se habían producido en su cuenta bancaria movimientos anómalos de los que dudaban él y sus hermanos de que hubieran sido realizados por sus padres.

En su denuncia, manifestaba que los únicos autorizados en la cuenta de sus padres eran él y sus hermanos, y que sospechaban por tanto de una mujer que venía cuidando de sus progenitores desde hacía tres años, si bien los movimientos fraudulentos, consistentes en 110 retiradas de efectivo, se habían producido entre noviembre del año 2025 y agosto de 2026, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes aceleraron los trámites de la investigación, al descubrir el denunciante que esa misma mañana se habían producido tres retiradas de efectivo en un cajero cercano al domicilio de sus padres, coincidente además con una casual y momentánea ausencia de la vivienda de la sospechosa.

Dinero recién extraído

Así pues, los agentes se desplazaron hacia el lugar y, sobre el medio día cuando la cuidadora salía del domicilio de las víctimas nuevamente, fue interceptada por los agentes, descubriendo que entre sus pertenencias llevaba 400 euros en efectivo, coincidente esta cantidad con una de las retiradas de efectivo realizadas esa mañana.

Además, también llevaba un ticket de compra de una superficie comercial de un centro comercial de la Marina Baja por valor de 534,89 euros pagados en efectivo, que también coincidía con otra retirada de dinero de 600 euros realizada en un cajero cercano al establecimiento poco antes de la hora que figuraba en el documento de pago.

Por tal motivo, los investigadores detuvieron a la mujer como presunta responsable del delito investigado, y se realizó posteriormente un registro en el domicilio de la arrestada donde se hallaron en una caja fuerte que tenía oculta 2.590 euros en efectivo, cantidad que fue intervenida junto con los 400 euros que portaba en el momento de su detención.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesta a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.