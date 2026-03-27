EN EL CAMPELLO

Detenida en Alicante una fugitiva rusa por una estafa en su país de origen

Rusia dictó una Orden Internacional de Detención para Extradición que llegó a la Policía Nacional de Alicante tras tener la sospecha de que podría haber elegido esta provincia para esconderse

Redacción

Alicante |

Comisaria de la Policía Nacional de Alicante
Comisaria de la Policía Nacional de Alicante | Agencias

La Policía Nacional de Alicante ha detenido en El Campello a una mujer de 34 años que era buscada por las autoridades de Rusia por estar implicada en un delito de estafa.

Lo cometió en 2022 cuando la detenida sobornó al jefe de un hospital por más de 500.000 rublos rusos para obtener una ventaja en unos contratos.

Orden de extradición

Su país de origen dictó una Orden Internacional de Detención para Extradición que llegó a la policía alicantina tras tener la sospecha de que la fugitiva podría haber elegido esta provincia para esconderse.

La investigación ha permitido su localización y detención en El Campello y ahora está a disposición de la Audiencia Nacional para realizar los trámites de su extradición.

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