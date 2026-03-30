Desarticulada en Alicante una trama especializada en todo tipo de estafas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a ocho personas, con edades comprendidas entre los 31 y los 73 años, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a un grupo criminal. Los arrestados cobraron cheques falsos en entidades bancarias de la provincia de Alicante por valor de más de 132.000 euros. Además, realizaron distintas estafas bancarias que iban desde las llamadas 'estafas del amor', hasta estafas de cargos forzados con tarjeta en datáfono.

Dos investigaciones

La investigación comenzó a raíz de una denuncia del director de una sucursal donde se habían hecho efectivos cheques, mediante ingresos en cajeros a cuentas de personas físicas por valor de 80.000 euros.

De forma paralela había otra investigación relacionada con la detención de una mujer en un banco cuando trataba de cobrar en la ventanilla un cheque de 38.800 euros, después de haber cobrado otro anteriormente de 13.300 que se detectó que era falso y que pertenecía a una empresa que también había denunciado.

Ambas investigaciones se cruzaron y llevaron a los mismos sospechosos. Ahora el caso está en manos del juzgado de guardia de Alicante y no se descartan más detenciones por estos hechos.