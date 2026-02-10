Los datos hídricos de la ciudad de Alicante se convierten en arte gracias a la inteligencia artificial

El Museo de Aguas de Alicante ha acogido esta mañana la presentación de "Difracciones del Agua", un innovador proyecto artístico-tecnológico enmarcado dentro del PERTE de Digitalización del Agua en que está trabajando Aguas de Alicante. Estará dirigido por el artista visual y teórico Daniel García Andújar (referente internacional en el Net.Art y la cultura de datos, con una trayectoria de más de 35 años), además de contar con la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Esta iniciativa busca visibilizar las infraestructuras invisibles del agua mediante un proceso colaborativo que combina el análisis de datos masivos (Big Data), la Inteligencia Artificial (IA) y la creación artística.

La presentación ha contado con la participación de Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, y de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, para la apertura y cierre del acto respectivamente. También han intervenido Daniel García Andújar, director del proyecto; Ignacio Casals, director de Innovación de Aguas de Alicante; y Rosa María Castells, directora del MACA, en una mesa redonda en la que se han expuesto las diferentes vertientes que abarca la iniciativa.

Según ha destacado Martín Sanz, “el objetivo principal de `Difracciones del agua´ es potenciar y dar visibilidad al portal de datos abiertos de Aguas de Alicante, posicionando a la entidad como pionera en transparencia e innovación, poniendo en valor que el tratamiento de datos puede trascender el ámbito técnico para integrarse en la cultura y la sensibilización social”.

Por su parte, Nayma Beldjilali ha destacado "la importancia de la colaboración entre instituciones para enriquecer la oferta cultural de Alicante. En este caso, se aúna creatividad, innovación y colaboración en un proyecto muy original que además va a estar dirigido por Daniel García Andújar, todo un referente del arte visual en España". "En la Concejalía de Cultura estamos expectantes y orgullosos de participar a través del MACA en una iniciativa que además va a rescatar parte del legado de Eusebio Sempere visto a través del filtro de las nuevas tecnologías", ha añadido la edil.

Un diálogo con Eusebio Sempere

El proyecto rinde homenaje al legado del artista alicantino Eusebio Sempere, pionero en el uso del ordenador como herramienta estética. Si Sempere buscaba la poesía en la geometría y la luz, "Difracciones del Agua" actualiza esa búsqueda utilizando el "gran ordenador" que es el sistema inteligente del agua de la ciudad. La tecnología se plantea aquí no como un fin, sino como un medio para el asombro y la conciencia ecológica.

De dataset a obras de arte

"Difracciones del Agua" se define como un "taller expandido" y una "instalación procesual". La propuesta parte de la premisa de que bajo el asfalto de Alicante existe una "ciudad invisible", una compleja red de arterias y capilares que define la salud y el ritmo de sus habitantes. Utilizando los datasets (conjuntos de datos) albergados en el portal de datos abiertos de Aguas de Alicante —que incluyen información sobre consumos, calidad, incidencias y estacionalidad—, el proyecto invita a artistas, estudiantes y ciudadanos a convertir esa información técnica en "cartografías sensibles", en instalaciones artísticas.

De este modo, los consumos se traducirán en densidades de trama, la calidad del agua en gradaciones cromáticas y las incidencias en "grietas" visuales o sonoras. Para ello, se emplearán herramientas digitales contemporáneas, incluyendo modelos de inteligencia artificial ligera supervisada por humanos, para generar patrones y textos poéticos sin comprometer la privacidad ni la ética de los datos, y siempre bajo el paraguas de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal).

Fases del proyecto

“Difracciones del Agua” se extenderá a lo largo de cuatro meses, entre febrero y junio de 2026, y consta de diferentes fases que arrancan hoy 10 de febrero con la apertura de la Convocatoria Abierta a participar (INSCRIPCIÓN), que estará activa hasta el próximo día 9 de marzo.