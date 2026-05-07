Comienza el Tapaporte con la participación de veinte hosteleros de Sant Joan d'Alacant

Los amantes de la cultura de la tapa vuelven a estar de enhorabuena. El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, a través de la Concejalía de Comercio, lanza una nueve edición del Tapaporte, la campaña de apoyo a la hostelería local que regresa durante las próximas semanas. Del 7 de mayo al 7 de junio, los 20 establecimientos que participan en la campaña ofrecen otras tantas 20 tapas gourmet diferentes, unas con sabores muy nuestros y otras con toques internacionales.

Este año, la campaña del Tapaporte viene acompañada del eslogan ‘Dale una vuelta al sabor’, un mensaje que pretende incentivar la cultura de la tapa y abrir la creatividad y los sabores, tanto a la cocina tradicional como platos ofrecidos por restaurantes internacionales afincados en Sant Joan, con el objetivo de impulsar el turismo gastronómico en este municipio. La presentación de la campaña ha tenido lugar este mediodía en Dorka’s Coffee and Food, uno de los participantes en la iniciativa.

En el acto han intervenido el alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román; el concejal de Comercio, Manuel Nieto; María Miñano, presidenta de la Ruta del Vino de Alicante; Dorcas Raquel Alonso, encargada de Dorka’s Coffee and Food, y hosteleros participantes en el Tapaporte 2026.

En la presentación de la campaña, el alcalde Santiago Román ha comentado que “no se trata de una edición más del Tapaporte, ya que a la vista está la colaboración y el esfuerzo realizado por ofrecer lo mejor de cada establecimiento. Quiero agradecer la participación de todos estos hosteleros, porque su apoyo permitirá que la oferta gastronómica de Sant Joan sea más conocida durante las próximas semanas”, ha indicado Román.

Por su parte, el concejal de Comercio, Manuel Nieto ha explicado que la campaña se ha fijado entre el 7 de mayo y el 7 de junio, en una época primaveral, previa las Hogueras, muy propicia para este tipo de consumo en la hostelería local”. El edil ha comentado que los días elegidos permiten extender la campaña durante cinco fines de semana, a lo que se une “la variedad y calidad de las tapas presentadas”. Además, a la campaña de difusión del Tapaporte 2026 se une este año la participación de dos influencers, especializados en gastronomía, que ampliarán la cobertura promocional.

Por tercer año consecutivo, la campaña cuenta con la colaboración de la Ruta del Vino de Alicante, el apoyo a los vinos alicantinos y que, además, obsequia a los participantes en el Tapaporte con varios regalos.

Precio único en tapa y bebida

Cada establecimiento participa con una tapa que ofrecerá en su carta habitual en los días de celebración del Tapaporte. El precio único de la tapa, que se servirá con una bebida, es de 4,50 euros.

Conseguir el Tapaporte es sencillo, sólo hay que solicitarlo en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña, presentarlo cada vez que se consuma una tapa diferente para obtener un sello, a modo de pasaporte, y una vez completado con los 4 sellos, se debe depositar hasta el 26 de junio en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant (Plaza de España, 1).

Esta campaña también tiene varios premios: Los 100 primeros ‘tapaporteros’ en depositar su cartilla completada serán obsequiados con una camiseta conmemorativa de la campaña. Entre todos los tapaportes depositados en el Ayuntamiento se sortearán menús degustación para dos personas, obsequio de los restauradores participantes.

No hay límite de tapaportes por persona, es decir, cuantas más cartillas rellenas entregues, más posibilidades tendrás de ganar alguno de los premios. Además, la Ruta del Vino de Alicante regala tres experiencias de enoturismo para 2 personas en bodegas asociadas a este colectivo, incluyendo una cata de vinos.

La Ruta del Vino de Alicante también regala otras dos experiencias enológicas para sortear entre los establecimientos de hostelería participantes en la campaña. Y como no puede ser de otra manera los restauradores también tienen premio. Las personas consumidoras de tapas votan a la tapa más creativa y a la más sabrosa. El 1 de julio se celebrará el sorteo de los menús degustación y se entregarán los premios a los restauradores.