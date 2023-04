"Me da cierta tristeza la situación de Hércules y Elche, ojalá vuelvan pronto a hacer disfrutar a sus aficiones"

José Bordalás, técnico alicantino, ha sido el invitado estrella en las tertulias que cada semana organiza Onda Cero Alicante en el restaurante Villa Bandida. Bordalás, exentrenador del Hércules, Elche, Valencia y Alcoyano, entre otros muchos equipos, ha analizado la situación actual del fútbol alicantino, sobre todo lo que están viviendo Hércules y Elche.

Bordalás sigue esperando un proyecto tras jugar la final de la Copa del Rey del curso pasado con el Valencia. El alicantino no descarta emprender un proyecto fuera de España, incluso al frente de alguna selección nacional, y asegura que este parón le ha venido bien para reflexionar y recuperarse "del estrés acumulado durante muchos años con experiencias de todo tipo, la mayoría de ellas buenas". "Al principio, es algo novedoso para mí no entrenar porque llevo haciéndolo de forma ininterrumpida desde que me decidí a dedicarme a esta profesión. Necesitaba este parón después de tanto tiempo", ha dicho.

Esta temporada llegó a sonar, en dos ocasiones, para el Sevilla y para el Elche, así como el Getafe y para dos equipos de la zona baja de la Premier League. "Es normal que tu nombre suene porque estás en el paro, pero también quiere decir que las cosas se han hecho bien, aunque no se pudo cerrar nada con ningún equipo. Confío en que en breve volveremos a trabajar y disfrutar de la profesión de entrenador que para mí es la más bonita", ha dicho Bordalás.

El entrenador alicantino no descarta probar una nueva aventura en el extranjero o, incluso, al frente de alguna selección internacional: "Nunca lo he descartado porque me haría ilusión conocer ligas y culturas diferentes. El futbol es universal y las reglas son las mismas en todos los sitios. Esta temporada estuve a punto de cerrar en dos clubes del extranjero". Sobre dirigir a alguna selección ha reconocido que le "seduce" porque "es algo distinto, sin estar tan al día a día". "Ves a los jugadores desde fuera, como espectador y aficionado. Sería algo bonito y no para ahora, pero sí lo valoro para el futuro", asegura.

Y la pregunta para Bordalás, en su regreso a casa, es obligada: la situación por la que pasan Hércules y Elche. Sobre ambos ha lamentado el mal momento por el que atraviesan, con los alicantinos en la cuarta categoría nacional y los ilicitanos a pocas jornadas de confirmar su descenso matemático a Segunda División: "Más que pena, me da cierta tristeza como alicantino, aficionado y profesional que estuvo en los dos clubes. Ojalá estuvieran mejor. El Elche nos ha hecho disfrutar de un ascenso y parecía consolidado en Primera, pero esta ha sido una temporada que se empezó mal y que no se ha podido enderezar. El Hércules todos sabemos cómo está, pero hay que ser optimista porque los que somos de aquí queremos lo mejor para ambos equipos en el fútbol profesional y que hagan a la provincia disfrutar del fútbol porque sus aficiones se lo merecen".