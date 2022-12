Bordalás: "Tenían miedo a que Peter Lim me conociese"

José Bordalás dejó el Valencia en el final de la pasada temporada. Con una final de Copa en la que cayó derrotado ante el Betis y una novena posición, nunca llegó a conocer en persona a Peter Lim. Ahora, en una entrevista para el programa Veus FÉ CÉ de Plaza Radio se lamenta: "Tenían miedo a que Peter Lim me conociese, no tengo ninguna duda. Me hubiera gustado conocerle, posiblemente habría cambiado algo". Y va más allá al afirmar que "ha tenido que prescindir de mucha gente del club que no le estaba diciendo la verdad".

Nunca viajó a Singapur a conocer a Peter Lim. "No viajé a Singapur, no. Hablamos un par de veces al principio, como todos sabéis, y ya no volvimos a hablar. ¿Frustrante? Me hubiera gustado hablar con él para trasladarle de primera mano las cosas. No sé lo que le trasladarían a él. De hecho, a final de temporada tomó la decisión de prescindir no sólo de Bordalás, sino también de mucha gente porque me imagino que se enteraría de cosas que, obviamente, no le llegaban", asegura el ex técnico del Valencia.

El Valencia actual

Sobre el Valencia actual reconoce que lo sigue porque le guarda mucho cariño. "Se dieron cuenta de algo que yo les había dicho en numerosas ocasiones, que había que dotar al equipo de más dinamismo. Ha dado salida a jugadores, eso me da la razón en aquel momento; y ha tenido que fichar jugadores jóvenes pero más dinámicos, y creo que la plantilla ha mejorado notablemente", afirma el alicantino.

Y sobre Gattuso insiste en que "la verdad es que ha conseguido confeccionar una plantilla joven, pero mucho más dinámica que la temporada pasada. Todavía queda mucha competición. ¿Por qué no poder pelear por estar entre los mejores?”.

Agradecido a la afición valencianista

José Bordalás siempre ha mostrado su agradecimiento a la afición del Valencia. El técnico asegura que "siempre lo he tenido claro: desde muy jovencito he tenido la oportunidad de ir a Mestalla a ver al Valencia. Lo recuerdo y lo he vivido, recuerdo muchos partidos increíbles, memorables, con remontadas y victorias contra grandes como el Madrid, el Barcelona… Yo sabía cómo era esa afición, lo que empuja, cómo vive, el sentimiento hacia el equipo. Afortunadamente lo he podido vivir mucho más de cerca la temporada pasada. Siempre estabas ahí mirando al banquillo del Valencia y te venían momentos, pensando que ojalá pudieses entrenar al Valencia algún día".

Kangin Lee y Marcos André

El fichaje del delantero brasileño Marcos André fue una apuesta de Bordalás. Ahora quiere matizar cómo se gestó su llegada. "Se está insistiendo desde el club, no sólo ahora sino también la temporada pasada, en lo de Marcos André. A mí me preguntaron por el jugador porque lo habían ofrecido. Simplemente me limité, con ese recuerdo de esos dos partidos, a decir que no me desagradó. Desde el club me decían que era como Luis Suárez, que acaba de fichar por el Almería y que pasó por Granada, Zaragoza… y que ponían la mano en el fuego por él. Obviamente dije que adelante, que si ese jugador era así, que esos dos partidos me habían gustado. Pero claro, no puedes fichar a un jugador por dos partidos. Entendía que ese trabajo ya se había hecho. A partir de ahí, yo doy mi OK. A mí me hablaron de mucho menos dinero, de tres millones de euros. Lo fácil es responsabilizar a la persona que ya no está. Me consta, porque conozco mucha gente que ha trabajado y trabaja en el club que me manda ese mensaje, de que me están acusando, responsabilizando y diciendo a todo el mundo que fue un capricho mío. Yo no suelo tener caprichos. Al final sólo se habla de eso y no se habla del rendimiento, por ejemplo, de Mamardashvili. Seguramente se lo atribuirán otros".

Y sobre la salida de Kangin Lee, el entrenador alicantino quiere desmarcarse de su salida. "Como sabéis, Kang In entrenó conmigo dos días. Al verle, lo hablé con Patri, mi ayudante: ‘Este es un grandísimo jugador’. El mensaje que a mí me dieron de Kang In Lee todos, y digo todos, es que había que sacarle. Que era un mal ejemplo para el grupo. No sé los problemas que había habido con ese chico, pero yo hablo futbolísticamente: creo que ese jugador hubiera ayudado al Valencia".

Su destitución y los audios de Anil

Sobre los famosos audios de Anil Murthy en los que cargaba por su planteamiento en la final de Copa, señala que "supongo que, en ese momento, la gente que Anil tenía alrededor le diría… Al final, el fútbol es algo diferente a todo. Lo dice el refrán: “De fútbol y medicina, todo el mundo opina”. No se lo tengo en cuenta. Alguien le calentaría la oreja, le diría que tendríamos que haber ido a por el partido, que somos el Valencia… La realidad es que la plantilla del Betis, en ese momento, no se podía comparar con la del Valencia. Nosotros hicimos todo para ganar. De hecho, el propio presidente Anil me felicitó al bajar al vestuario, dio la enhorabuena a todos los chicos, dijo que habíamos hecho todo, que fue mala suerte… Si luego dijo otra cosa en esos audios, imagino que sería por el motivo que hemos hablado".

Y sobre su destitución "me lo comunican por teléfono. Me llamó Corona. Me dijo que la propiedad había decidido que no iba a continuar. Me quedé sorprendido, porque la ilusión era continuar, considero que hicimos un buen trabajo. Pero no estoy en la mente de los demás. Imagino que a Peter le habrían comentado muchas cosas que, al breve tiempo, se dio cuenta de que no eran ciertas. Porque de hecho ha tenido que prescindir de mucha gente del club que no le estaba diciendo la verdad".