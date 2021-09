La ciencia y el Mediterráneo llegan a la provincia de Alicante este viernes

LEER MÁS La Universidad de Alicante presenta una amplia oferta de actividades en la Noche Mediterránea de las Investigadoras

Visitas a centros de investigación en Ibi y Santa Pola, una ruta a pie por el centro de Alicante, talleres, charlas y juegos son algunas de las propuestas que la Universidad de Alicante ha preparado como colofón a la Noche Mediterránea de las Investigadoras, MEDNIGHT 2021, proyecto concebido al amparo de la European Researchers’ Night que se celebra este viernes 24 de septiembre de 2021.

Programación

A las 9:30 horas arranca la Jornada de puertas abiertas en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola, actividad dirigida a todos los públicos que ofrecerá un visita guiada por sus instalaciones, observación de muestras en el laboratorio del centro y un recorrido por la zona de costa para observación un situ.

A esa misma hora, pero desde Ibi, estudiantes del municipio participarán en la visita “Coneix l’evolució i les utilitats de les plantes al Jardí Botànic de Torretes” para descubrir la diversidad vegetal y el origen filogenético de los principales grupos de plantas y sus usos alimentarios, medicinales, como especies, fibras… y será el preludio al taller de observación al microscopio en el laboratorio de la Estación Biológica de Les Torretes.

A las 11 horas, cualquier persona interesada podrá participar en la conferencia online “Divulgación digital y tradicional para la defensa del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana", que contará con divulgadores, youtubers y profesionales de patrimonio cultural.

Ruta a pie

Desde las 16:30 horas, solo con inscripción previa, dará comienzo Ruta geológica por la ciudad de Alicante, un recorrido a pie para conocer los secretos geológicos de la ciudad que transcurre por el Castillo de Santa Bárbara, el parque de La Ereta, las laderas del Monte Benacantil, la plaza de la Iglesia de Santa María, el paseo de la Explanada y la playa del Postiguet.

En colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, profesorado y estudiantes de la UA acompañan al participantes con explicaciones sobre el patrimonio geológico de Alicante con un enfoque científico y divulgativo.

Talleres para jóvenes

A las 17 horas, en formato online y con inscripción previa, empezará Escape room robótico, un juego científico en el que los participantes podrán iniciarse en el mundo de la Robótica y la Programación. El Escape plantea una serie de pruebas que conducen a pistas para obtener el pase a la siguiente fase del juego.

Por otro lado, también con inscripción previa pero en formato presencial, desde las 18 horas en la Biblioteca de los Libros Felices (Colegio Notarial de Valencia – Sede de Alicante C/ Bailén, 25 Alicante), se llevará a cabo el taller “Quien no duda no piensa”, una oportunidad para acariciar libros antiguos y bucear en historias mágicas.

A las 18:30, podrá seguirse en directo “Talleres astronómicos de la luna mediterránea”, presentación de los talleres astronómicos novedosos experimentales sobre la luna mediterránea que se han llevado durante semanas en dos centros de primaria y secundaria.

Conferencias en femenino

Con aforo limitado a la capacidad de la sala y retransmitido también en directo, la Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá los encuentros “Sociólogas valencianas”, a las 18 horas, que pretende visibilizar y valorar el papel de estas mujeres en la sociología valenciana y su compromiso con los cambios sociales, destacando las decisivas contribuciones en torno a la realidad social de las mujeres valencianas y, en definitiva, a los estudios de género.

Además a las 19:30, “Cuineres del territori: diàleg sobre el paper de les dones en la configuració del patrimoni culinari i gastronòmic”. Con el formato de diálogo y a partir del concepto de cocineras del territorio, se abordará el protagonismo que hay que otorgar a las mujeres en el proceso de configuración de las tradiciones culinarias y gastronómicas, las claves que ayudan a entender la invisibilidad que han tenido en el relato histórico de los saberes culinarios y gastronómicos o cuales son las razones que explican que todavía esté pendiente romper el techo de cristal al ámbito de la cocina de vanguardia, entre otras cuestiones.

Actividades previas

El jueves 23 de septiembre a las 19 horas tendrá lugar las observación remota “A la caza de asteroides” desde el Observatorio de Busot, una oportunidad para descubrir cómo afecta la contaminación lumínica al cielo y aprender a detectar asteroides de la mano de investigadores de la UA.

Además, hasta el 24 de septiembre, se puede participar en los juegos online "Mathland. El rescate del talismán icosaédrico", Escape room matemático y Veo, Veo, así como en los experimentos y charlas científicas que se emiten en horario de mañana, desde las 9 horas, desde el canal de YouTube de la UA.

Exposición

Desde el jueves 23, a las 12 horas, y hasta el 22 de octubre, podrá visitarse la Sala Aifos del edificio C de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA la exposición “Clima y biodiversidad en un mundo cambiante. Una visión desde la UA”.

MEDNIGHT

Esta programación forma parte de las actividades organizadas en el marco del proyecto europeo MEDNIGHT 2021, la Noche Mediterránea de las Investigadoras, financiado por la Comisión Europea como parte de las acciones Marie Sklodowska-Curie (acuerdo de subvención nº 101036107).

MEDNIGHT reúne a un consorcio de 13 instituciones de Grecia, Chipre, la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Las actividades organizadas desde la UA cuentan, además, con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.