Celebra el Día del Comercio Local visitando la muestra fotográfica que rinde homenaje al sector

Las concejalas de Comercio y Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López y Nayma Beldjilali, han presentado la exposición fotográfica organizada para conmemorar el Día del Comercio Local, que va a tener lugar el próximo viernes 24 de octubre, en la plaza del Ayuntamiento, de 9 a 14,30 horas.

La exposición reúne una muestra de un centenar de fotos retrospectiva de la evolución del comercio, mercados y mercadillos en el centro y los barrios que han sido cedidas por el Archivo Municipal y las diferentes asociaciones y entidades comerciales, y tiene como lema "Día del Comercio Local. Nuestro Comercio".

De esta forma en la plaza del Ayuntamiento desde primera hora se podrá hacer un repaso a través de la historia de nuestros comercios para darles visibilidad ya que son un pilar imprescindible de nuestra ciudad, habrá animación con un presentador y el evento contará con Dolçaina i Tabalet, así como con un espacio para que los ciudadanos se puedan hacer fotografías.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha destacado esta mañana en la presentación de la exposición que “son muchos años de historia y con esta muestra hemos querido de la mano de las asociaciones y del Archivo municipal rendir homenaje al tejido comercial para seguir poniéndolo en valor y realizando acciones que fomenten nuestro comercio de proximidad cercano, sostenible y de calidad”.

Asimismo, está previsto que se instalen en la plaza cuatro carpas informativas de la OMIC, La Junta Arbitral de Consumo, el Cerca y la concejalía de Comercio, en las que se ofrecerá a los ciudadanos información y donde se podrán atender las consultas.

Por su parte la edil Nayma Beldjilali explicó que “desde el Archivo Municipal de Alicante se ha cedido a la concejalía de Comercio unas 25 fotografías seleccionadas para poder ver el paso de los años de los comercios tradicionales del ayer y del presente”.

Para esta celebración la Generalitat Valenciana ha creado una imagen del Día del Comercio Local, con el slogan “La compra más próxima. Acércate”’, que pretende reforzar el concepto de compra de proximidad y cercanía, que también significa prosperidad, futuro y la humanización del comercio y del propio proceso de compra, apostando así por un modelo de ciudad sostenible, humana y cohesionada.

“Invitamos a los alicantinos a que vengan el próximo viernes a visualizar la historia de nuestros comercios para reflexionar sobre su evolución. Con su trabajo y esfuerzo diario han construido ciudad y queremos rendir homenaje a su memoria a través de las fotografías para poner cara también a los rostros que han construido el tejido comercial. Es un tributo a los comerciantes, a su legado, historia y futuro”, aseveró la edil Lidia López.

Exposición Fotográfica "Día del Comercio Local, Nuestro comercio".

La muestra ha sido cedida por el Archivo Municipal de Alicante, y las asociaciones de comerciantes de Corazón de Alicante, San Blas, ACUA -La Florida-, Maisonave, Gerona, Galerías del Pla, San Gabriel, Calderón de la Barca, Quintana, Benalúa, Teatro, Mercados de Alicante, Venmercal -Mercadillos-, Pla Carolinas.