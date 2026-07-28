El Bono Consumo de Alicante arrancará a mediados de septiembre con tres modalidades de compra

Tras una reunión de trabajo con asociaciones de comerciantes y mercados, el Ayuntamiento de Alicante ha fijado el inicio de la campaña del Bono Consumo 2026 para mediados de septiembre. La iniciativa tendrá una duración de un mes y permitirá a los ciudadanos adquirir bonos por un importe máximo de 400 euros.

La reunión permitió definir las mejoras de la nueva campaña del Bono Consumo. Según fuentes municipales, esta iniciativa inyectará 3,8 millones de euros destinados a reactivar el tejido comercial local, incentivar las compras y apoyar la economía de los ciudadanos.

Lidia López, concejala de Comercio, agradeció la participación de las distintas entidades en el encuentro y mostró su satisfacción por lanzar, tras el periodo estival, la mayor campaña de bonos realizada hasta la fecha en Alicante. Según destacó, esta iniciativa generará un impacto económico muy positivo en los negocios locales y beneficiará a miles de ciudadanos.

La campaña ofrecerá tres modalidades: el bono sénior para mayores de 65 años (con venta presencial anticipada), el bono joven para menores de 30 años y el bono general, ambos disponibles online.

Para acceder a ellos, los interesados deben ser mayores de 18 años y estar empadronados en Alicante.