Barcala llevará a la Fiscalía una promoción de viviendas en La Condomina ante cualquier sospecha de irregularidad

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado este miércoles la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan que se inició en 2018. El primer edil ha recalcado que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

“Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente”, ha destacado Barcala. “Y, por ello, este mismo miércoles pedí al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos”, ha añadido.

“Aclarar que, si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”, ha proseguido el primer edil. Barcala también se ha comprometido “a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión”.

El informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación. A estos departamentos municipales se les solicita que informen de la relación de personal que ha participado en el el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área. El responsable designado para instruir este informe de aclaración es el secretario general del Ayuntamiento de Alicante.

La investigación deberá determinar si, como publica el diario 'Información' se beneficiaron de una vivienda pública en esa promoción la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, un arquitecto de Urbanismo, y dos hijos de una alto cargo del Consistorio.