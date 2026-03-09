Barcala invita al empresariado a que aporte propuestas para la elaboración del nuevo Plan General Estructural

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha presentado este lunes a la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante las líneas maestras del modelo de desarrollo económico que recoge el Plan General Estructural (PGE) en tramitación y les ha invitado a realizar sus aportaciones al Borrador que el Ayuntamiento está ultimando. “Alicante abre un periodo de dos meses de participación pública sobre el Plan General Estructural y consideramos fundamental exponer a los principales agentes económicos y sociales, en este caso al empresariado alicantino, en qué consiste el Plan, qué propuestas estamos poniendo encima de la mesa y, lo que es más importante, escuchar lo que tienen que aportar”, ha destacado Barcala en la reunión mantenida con la junta directiva de la CEV en Alicante, presidida por César Quintanilla, y a la que también ha asistido la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España.

El desarrollo económico de Alicante en los próximos 20-25 años constituye uno de los pilares del modelo urbano recogido en el PGE, mediante la reserva y ordenación de suelo destinado a actividades productivas, innovación y empleo, que incluyen la expansión del suelo industrial y la creación de grandes nodos generadores de actividad económica. Un modelo que está previsto presentar a la ciudadanía en la mesa temática sobre Actividad Económica en el PGE, enmarcada en el proceso participativo para debatir sobre el Borrador, que tendrá lugar el próximo 28 de abril en el salón de actos de Puerta Ferrisa. El alcalde ha invitado a la CEV a participar para realizar sus aportaciones.

El PGE sitúa a Alicante como ciudad metropolitana y capital tractora capaz de “atraer inversión y actividad económica, generar empleo, ofrecer servicios y equipamientos de escala supramunicipal y liderar la innovación urbana y ambiental”, ha destacado el primer edil.

En este sentido, el nuevo Plan General plantea una visión estratégica de Alicante no solo como municipio, sino como ciudad central de un sistema metropolitano. Barcala ha expuesto que Alicante cerró 2025 con “cifras de récord en cuanto a la creación de empleo y en cuanto a generación de riqueza”. Alicante concentra el 18% de las empresas de la provincia, genera casi el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial y el 42% del empleo generado en la provincia el último año se ha creado en la ciudad de Alicante.

El plan urbanístico establece líneas estratégicas para potenciar el papel de Alicante como ciudad tractora del desarrollo económico, social y territorial del entorno. Esta visión metropolitana lleva aparejada en el PGE una serie de actuaciones estructurales que van más allá de las estrictamente ligadas al desarrollo de oportunidades económicas, como son reforzar la conectividad territorial, la movilidad sostenible y la coordinación con los municipios del entorno, favoreciendo un desarrollo equilibrado del área urbana.

Colaboración con Alicante Futura

En el marco de la reunión mantenida este lunes, se ha firmado el convenio para la adhesión de la CEV a la estrategia municipal para la innovación Alicante Futura. “El proyecto Alicante Futura va creciendo y se va fortaleciendo y con este convenio la CEV aporta todo el potencial empresarial al cual representa para respaldar la capitalidad tecnológica de Alicante, como fuente de generación de riqueza y empleo”, ha resaltado Barcala.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante y la CEV para consolidar la ciudad como polo de atracción de inversión, talento y proyectos innovadores. A través de esta colaboración, trabajarán conjuntamente en iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible, favorezcan la creación de redes empresariales y potencien sectores estratégicos clave.