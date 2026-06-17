Barcala dicta un Bando de Hogueras en el que recuerda a Gastón Castelló, Ramón Marco y Remigio Soler

El bando de alcaldía y el pregonero fueron durante siglos las dos únicas formas de difusión de la información pública de los ayuntamientos (sobre todo los pequeños) para conocimiento de la vecindad, antes de que despegaran y se extendieran los medios de comunicación; primero impresos, después radiofónicos, televisivos y, ahora, mediante redes sociales.

El ayuntamiento alicantino quiere mantener la tradición de la emisión del bando de Hogueras ante la llegada de las fiestas oficiales de la ciudad y esta mañana ha sido colgado en la fachada del edificio consistorial, en el que el alcalde, Luis Barcala, recuerda a tres de los artistas más significativos en 98 años de Hogueras: Gastón Castelló, Ramón Marco y Remigio Soler. Lo ha hecho al cumplirse, respectivamente, 40, 20 y 10 años de sus fallecimientos. Ha recordado que Gastón fue pregonero de las Hogueras de 1960 y 1980, como Remigio las anunció en 2009. También, que la última Hoguera Oficial de Marco fue ‘Metamorfosis’, en 1996, hace ahora treinta años.

Ha recordado Barcala el Bando que dictó el alcalde José Luis Lassaletta en 1986 para definir a Gastón como “un hombre de bien, sencillo y generoso, entrañable y de una humanidad enorme, un artista de gran estatura, un alicantino íntegro y cabal, de raíces populares y de inmensa ternura. Cronista luminoso de toda una época”. De Marco destaca el primer edil en el Bando “la personalidad campechana y afable de quien se sentía satisfecho cuando alguien esbozaba una sonrisa al ver una hoguera suya”. Sobre Remigio Soler reseña “la mirada limpia de un hombre sencillo y humilde, que fundía talento y humanidad”.

El alcalde también hace un llamamiento en el Bando “para conseguir que todos los vecinos se sientan parte de esta Fiesta. Que formen parte de la tradición y cultura propias de las Hogueras. Debemos procurar una convivencia vecinal y festera en la que el conjunto de la ciudadanía se sienta implicado en una Fiesta Oficial, que tiene que seguir creciendo con más vecinos que se sumen a ella y la disfruten de la mejor manera posible. Es ésta una Fiesta arraigada y con tradición. No perdamos su esencia. Y, por supuesto, su filosía tan peculiar, abierta, cercana y alicantina”. Barcala ha entregado una copia enmarcada del Bando a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, quienes han acudido al acto junto a sus Damas de Honor.