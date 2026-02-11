Barcala descarta dimitir y anuncia que llegará hasta el final del caso de las viviendas "caiga quien caiga"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha descartado presentar su dimisión como primer edil, algo que le piden todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, tras la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. "Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante", ha afirmado. Así ha respondido a la petición de dimisión que hará la oposición de izquierdas en el pleno de este mes.

"Yo estoy en ir cumpliendo, poniendo en marcha el presupuesto, poniendo en marcha todos los proyectos que tiene la ciudad de Alicante, que son muy importantes. Esta ciudad tiene que estar moviéndose constantemente y eso es en lo que yo estoy", ha añadido, al tiempo que ha resaltado que cuenta con el apoyo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. En una idea similar incidió la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, este martes al afirmar que el PP nacional y autonómico respaldan a Barcala.

Preguntado por cómo encara la recta final de la legislatura y si teme que Vox le retire el apoyo al equipo de gobierno del PP en el pleno, teniendo en cuenta que ha acordado con los 'populares' los presupuestos a cambio de varias exigencias, ha manifestado que "no" va a entrar en "especulaciones" ni "hipótesis". "Yo estoy ahora mismo trabajando y poniendo encima de la mesa medidas muy concretas", ha reiterado.

Medidas contundentes

El alcalde ha defendido que está intentando "solventar los problemas que se plantean" sobre estos hechos y que eso explica, según ha resaltado, "todas las acciones y todas las medidas" anunciadas o adoptadas "en estas dos últimas semanas".

Al respecto, ha apuntado que se trata de acciones "muy contundentes" para trasladar el mensaje de que "lo que se haya hecho de forma irregular no va a quedar impune en absoluto", al tiempo que ha reconocido que esta situación le "preocupa una barbaridad" y le ha "ofendido tremendamente".

Por ello, ha incidido en que "quien no haya tenido derecho a acceder" a unos inmuebles que son VPP "no las van a tener" y ha dicho que movilizará "absolutamente todos los mecanismos", "en la medida en la que pueda intervenir" el Ayuntamiento, para que algo así "no" vuelva a ocurrir.

"Y compensar, de alguna forma, lo que se ha defraudado respecto a un tema tan sensible como es el de la vivienda. Creo que lo dije. Caiga quien caiga. Absoluta dureza en las medidas", ha sostenido el primer edil.

En esta línea, ha subrayado: "Y además, tal y como hice, que desde los juzgados, desde los tribunales, se siga la investigación necesaria, porque no vamos a permitir que ninguna conducta que pueda ser sancionable penalmente quede impune, pero tampoco vamos a permitir que ninguna acción reprobable desde un punto de vista administrativo, o si me apuran desde cualquier otro punto de vista, quede también impune".

De otro lado, al hilo del anuncio realizado este martes sobre que el equipo de gobierno restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una VPP, en una medida a la que "se dará forma" en los próximos días, ha añadido: "Que los demás hagan lo que crean que deben hacer respecto a sus concejales, respecto a sus asesores y a su personal de confianza. Para lo demás, para eso están los tribunales y para eso están las leyes, para exigir su cumplimiento".

"Nosotros tenemos un código ético que hemos suscrito todos y yo lo que estoy haciendo es llevar ese código ético un punto más allá", ha aseverado el primer edil, quien también ha apuntado: "El que crea que no puede cumplirlo o no lo cumpla lo que no puede es seguir siendo ni concejal ni cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Alicante".

"Los papeles están muy claros"

De nuevo, ha recalcado que el consistorio "puso a disposición un suelo" con la finalidad de que existieran viviendas protegidas y que "el expediente que tramita el Ayuntamiento de Alicante es la de licitación y puesta a disposición" del terreno "en una licitación pública y, posteriormente, la tramitación de la licencia de obras".

"Lo que es la gestión, en este caso de la cooperativa, es responsabilidad de la gestora de la cooperativa y lo que es la supervisión de los expedientes de quién tiene derecho y si cumple con las condiciones es de la Generalitat. Y los papeles están muy claros y muy distribuidos", ha zanjado.

Comisión no permanente

En el pleno extraordinario y monográfico celebrado el pasado jueves, en el que la oposición en bloque exigió la dimisión de Barcala, todos los grupos municipales aprobaron crear una comisión no permanente tras la polémica surgida por las VPP.

Sobre este órgano, Barcala ha confirmado que este martes el secretario general trasladó a todos los grupos el requerimiento para designar los vocales y ha puntualizado que se trata de "una comisión no permanente" y que "no es una comisión de investigación", ya que esta última es una herramienta que "no tiene" el consistorio.

"Hoy estamos a miércoles y por parte del grupo municipal 'popular' ya se ha trasladado a Secretaría quiénes son los miembros designados tanto para la presidencia como para las vocalías", ha asegurado.