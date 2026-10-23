El Ayuntamiento sustituirá la fuente averiada de la glorieta Pintor González Santana y reurbanizará el entorno

El equipo municipal de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto de reurbanización de la glorieta Pintor González Santana, en la Plaza de América, y sustituir la fuente existente por una iluminada. La actuación, consensuada con el grupo municipal Vox, tiene un presupuesto de 846.520 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras de este proyecto consisten en la remodelación de la glorieta con fuente incluida, la reurbanización de aceras y de la calzada.

Boceto del proyecto | Ayuntamiento de Alicante

La fuente existente se va a sustituir por otra con forma curvilínea con chorros iluminados y chorros alineados de manera circular a modo de corona también iluminada, con lámina de agua sobre vaso de fuente nueva.

La actuación acometerá la renovación del asfalto existente de varias calles que presentan un firme deteriorado, así como la adaptación de los vados peatonales.

Según la concejalía de infraestructuras “es un compromiso con los vecinos que va a dotar a la zona de total accesibilidad además de renovar y mejorar estéticamente el entorno también con la nueva fuente”.