El Ayuntamiento de Alicante avanza en el plan de la calle Ceuta con la construcción de 32 viviendas protegidas

El Patronato Municipal de Vivienda ha aprobado la clasificación de la proposición presentada por Abala Infraestructuras S.L. al concurso para la enajenación de la parcela municipal de la calle Ceuta, 5, en el barrio de San Blas, para la construcción de vivienda protegida. El ente municipal allana el camino para el inicio de las obras tras aceptar el estudio de viabilidad económica y financiera presentado por la empresa licitadora.

La mercantil propone la construcción de 32 viviendas protegidas de dos habitaciones, 24 en régimen general para venta de 2 dormitorios y 8 en régimen especial joven, de estas 6 de un dormitorio se ceden al Patronato a cambio del suelo. Estas viviendas públicas ocupan 234,7 metros cuadrados y están valoradas en 562.282,21 euros, por encima del precio de licitación de la parcela cifrado en 457.549 euros.

Asimismo, la promoción a desarrollar contempla 26 plazas de aparcamiento y 26 trasteros, vinculados a las correspondientes viviendas protegidas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana. El plazo de ejecución de la obra se estima en 36 meses.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha resaltado que “el Patronato Municipal de la Vivienda da un paso adelante para el inicio de las obras de estas promoción de VPP con la aceptación del estudio de viabilidad y la aprobación de la clasificación de la mercantil con su proposición para la construcción de 32 nuevas viviendas de protección pública, de las 24 con dos dormitorios saldrán a la venta y 8 serán en régimen de vivienda joven, de las que 6, con un dormitorio, irán al Patronato para aumentar su bolsa de alquiler asequible destinada a favorecer la emancipación de los jóvenes”.

El proyecto de la calle Ceuta

Imagen aérea de la parcela de la calle Ceuta | Ayuntamiento de Alicante

La parcela municipal de la calle Ceuta, 5, objeto de la enajenación a cambio de la construcción de vivienda protegida y joven se encuentra en el barrio de San Blas y ocupa una superficie de 1.082 metros cuadrados. El proyecto de obra salió a licitación en enero, para llevar a cabo mediante la colaboración público-privada, la promoción y construcción de viviendas de protección pública por parte del adjudicatario y mediante el pago por permuta al organismo autónomo municipal con futuras viviendas con un presupuesto base de 457.549 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Los licitadores debían establecer en sus ofertas el número de viviendas a construir y sus características, a partir de un mínimo de 38 metros cuadrados útiles, al objeto de poder desarrollar alrededor de 30 viviendas en función de los metros, de las que un mínimo de tres debían ser para el Patronato, con al menos 191 metros cuadrados útiles en total, destinadas a alquiler asequible.

Abala Infraestructuras S.L. ha presentado en su proposición la construcción de 32 viviendas nuevas en régimen de protección pública, de las 24 saldrán a la venta en régimen general y 8 serán en régimen especial de vivienda joven, de estas 6 se cederán al patronato Municipal de la Vivienda en concepto de permuta por el suelo para incorporarse a su parque inmobiliario en régimen de alquiler asequible. Las otras dos viviendas restantes de dos dormitorios se destinarán a la venta.

Vivienda joven protegida

De Juan ha recordado que “a princios de año se completaron y entregaron las 15 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler joven de El Portón en el Casco Antiguo, al tiempo que se mantiene la ejecución de otras 14 viviendas para alquier joven en el barrio de San Gabriel, en el antiguo edificio de viviendas de maestros, y que se espera tener terminadas para su entrega en alquiler a finales de año”.

“Estas tres promociones suman más de 60 viviendas impulsadas por el Ayuntamiento, a las que se añadirán las más de 220 en los cinco solares cedidos por el Ayuntamiento al Plan Vive de la Generalitat, cuyo proceso de adjudicación se encuentra en su última fase para el inicio de las obras” ha añadido De Juan, quien ha subrayado el esfuerzo en materia de Vivienda del gobierno municipal que además promueve la urbanización de nuevos barrios como el de las Lomas del Garbinet o la Nueva Albufereta que se encuentran muy adelantadas y que aportarán más de 2.000 viviendas al mercado, de las que alrededor de un 40% serán protegidas”.