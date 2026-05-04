Los alquileres y las compras de vivienda de segunda mano en Alicante y provincia alcanzan niveles casi imposibles de asumir

El precio del alquiler en la Comunitat Valenciana ha registrado un incremento del 8,1 por ciento en términos interanuales durante el mes de abril de 2026, situándose en 12,9 euros por metro cuadrado, lo que supone alcanzar el máximo histórico de la serie estadística. Según ha informado el portal Idealista.com, en el caso de la provincia de Alicante, el precio de la vivienda en alquiler ha alcanzado los 12,4 euros por metro cuadrado en abril, también su máximo histórico, tras un encarecimiento del 9,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

La capital alicantina ha marcado un precio superior y se ha situado en 13,2 euros por metro cuadrado, con un incremento mensual del 1,6 por ciento y una subida del 8,7 por ciento en comparación con el ejercicio previo.

La vivienda usada, como un coche de lujo

En cuanto a la vivienda de segunda mano, Alicante provincia ha marcado en abril la tercera mayor subida nacional con un incremento mensual del 3,11 por ciento, según el portal Pisos.com. El precio medio se situó en 2.235 euros por metro cuadrado. Respecto a la capital, con un 0,45 por ciento, ha arrojado el ascenso mensual más marcado de la Comunitat. Sin embargo, el dato interanual arroja un descenso del 2,28 por ciento.

El portavoz de Pisos.com, Ferrán Font, ha explicado que no estamos ante un fenómeno coyuntural, ni una burbuja clásica en el sentido especulativo del término; es, más bien, el resultado de un "desequilibrio estructural que llevamos años ignorando".

Font ha añadido que "se está configurando una sociedad en la que la propiedad inmobiliaria actúa como un factor determinante de estabilidad económica, ampliando la brecha entre quienes ya están dentro del mercado y quienes intentan entrar en él". Esta dinámica, a su juicio, tiene efectos colaterales en el tejido urbano porque "no es solo un problema de precios; es un problema de modelo de ciudad".