Alicante refuerza la atención a mayores y dependientes con más de 142.000 horas de ayuda a domicilio y 51.000 menús

Durante 2025, el Ayuntamiento de Alicante distribuyó más de 51.300 menús a través de su servicio de comida a domicilio y prestó cerca de 142.800 horas de ayuda a domicilio (SAD) destinadas a personas mayores y en situación de dependencia. A este balance se suman más de 17.700 casos atendidos en activo, 2.775 valoraciones del grado de dependencia y 1.037 usuarios asistidos mediante el sistema de teleasistencia.

En paralelo, el consistorio, a través del área de Bienestar Social, ha impulsado sus iniciativas para fomentar la autonomía personal con el fin de garantizar una cobertura pública de calidad, cercana y ajustada a la realidad cotidiana de estos colectivos.

Este "esfuerzo", según el Ayuntamiento, ha permitido incrementar las actuaciones e intervenciones individuales y grupales en los distintos servicios, aumentar las resoluciones en materia de dependencia y garantizar un acceso a todos los programas "sin lista de espera".

Además, se incluye el servicio de atención a la discapacidad, con 421 personas asistidas en 2025, así como el de atención a la salud mental (Sasem), con 321 casos el pasado año.

En este sentido, recientemente se han incorporado recursos nuevos, como la oficina del cuidador, para atender a las personas con mayores o dependientes a su cargo, o el programa interdisciplinar de prevención y abordaje de la soledad no deseada en personas mayores de 60 años. El Ayuntamiento también ha apuntado que está en proceso de desarrollar el primer Plan Municipal de Salud Mental de Alicante.

La edil de Bienestar Social y Mayores, Begoña León, ha señalado que la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia son "dos grandes pilares del sistema de bienestar" y ha subrayado que el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, apuesta "firmemente" por "fortalecer e incrementar los servicios que se prestan a personas mayores, dependientes, discapacitadas o con problemas de salud mental".

Finalmente, ha remarcado que estos servicios tienen "cada vez más demanda" y son "determinantes" para permitir que las personas con estas necesidades permanezcan "más tiempo en sus hogares" y para prestar "apoyo a los cuidadores".

BALANCE

En cuanto al balance de actuaciones en 2025, en relación con la atención a la dependencia, se registraron 2.609 solicitudes de reconocimiento de dependencia, se tramitaron 2.775 valoraciones de grado y 5.701 programas individuales de atención.

Por otro lado, se atendieron a 1.037 usuarios de teleasistencia y 222 de comida a domicilio, con 605 casos activos del SAD y 3,1 millones de euros invertidos en este servicio.

Por último, el punto de atención a la discapacidad y el Servicio de Atención a la Salud Mental (Sasem) registraron 421 personas atendidas y 818 consultas en el primer caso y 8.261 intervenciones individuales, 1.416 intervenciones familiares y 321 casos atendidos en el Sasem.