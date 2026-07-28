Alicante incorpora más de 100 operarios a la plantilla de limpieza y recogida de residuos con el Plan de Choque

El Ayuntamiento de Alicante y Netial, empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de residuos, han puesto en marcha el Plan de Choque con la contratación de más de un centenar de operarios que permitirá ampliar el servicio de limpieza a los fines de semana, además de reforzar las acciones de hidrolimpieza y fregado en plazas, juegos infantiles y zonas sin baldeo en todos los barrios. La incorporación de los nuevos operarios permite además mejorar la semana de trabajo de la plantilla con descansos de 48 horas.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha explicado que “se están introduciendo paulatinamente las medidas del Plan de Choque, con el tercer modificado del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que se empezarán a notar en unas semanas. Esta semana se han incorporado más de un centenar de operarios que permitirán mejorar la limpieza en barrios y zonas turísticas en fin de semana y tardes, al tiempo que se activarán los nuevos equipos con hidrolimpieza para atacar la limpieza de manchas e higienizar los entornos de los contenedores”.

"Somos conscientes de las quejas y de las necesidades que tenemos que cubrir y vamos a actuar para mejorar el servicio y atender mejor aquellos aspectos en los que tenemos que mejorar la limpieza, aportando más medios humanos y materiales, y siempre con la necesaria ayuda y colaboración ciudadana” ha añadido el edil.

Fegado e hidrolimpieza de plazas

Entre las mejoras que se van a empezar a percibir se encuentra las derivadas del refuerzo de las operaciones de fregado e hidrolimpieza de plazas, juegos infantiles y zonas sin baldeo en todos los barrios de la ciudad y, principalmente, en Benalúa, San Blas, entornos de la Plaza Ámerica y Plaza Argel, entre otros. Además, se amplian las tareas de hidrolimpieza en el entorno de contenedores, así como en la eliminación de manchas.

En este sentido, la entrada en servicio de los nuevos operarios y la maquinaria con vehículos pequeños con sistemas de hidrolimpieza incorporados, permitirá reforzar el baldeo mixto de alta presión para eliminación de manchas, además con un operario adicional para aplicación de productos desengrasantes y decapantes sobre las manchas a actuar.

Mayor frecuencia de barrido en los barrios

Otra de las novedades que se introduce con el Plan de Choque y que se verá en los próximos días es los efectos del refuerzo del barrido manual, especialmente, en los barrios de mayor demanda como son Benalúa, Carolinas Bajas y Altozano, tanto los fines de semana como entre semana, doblandose el paso del barrendero de tres a seis veces por semana. En el resto de barrios, también mejorará la frecuencia de barrido.

Además, se introduce un nuevo servicio de repaso motorizado en turno de tarde en las principales plazas y zonas comerciales de los barrios.

Se refuerza el barrido mecánico de calzadas con operarios dotados con sopladora eléctrica tanto en centro como en los barrios y el apoyo de barredoras mecánicas.

También se incrementa un servicio de adicional en temporada alta de barrido mixto (soplado) con operario para la zona de Avenida Niza, Costa Blanca y viales de Playa San Juan. En cuanto a la recogida de residuos, se mejora el servicio de puerta a puerta para el sector HORECA, de establecimientos de restauración, en turno de tarde con un equipo adicional.

Lugares emblemáticos

Además, de las mejoras introducidas dirigidas a la mejora de la limpieza en los espacios centrales de los barrios, también se refuerza el fregado del principal paseo de la ciudad, La Explanada. En la actualidad se realiza seis días a la semana, de lunes a sábado, mientras que con la aplicación del Plan de Choque también se realizará el fregado en domingo, por lo que esta acción se realizará todos los días de la semana.

Para hacer frente a una de las principales quejas vecinales como es la aparición de manchas en determinados espacios, sobre todo en verano ante la ausencia prolongada de lluvias y los recurrentes episodios de calima con polvo en suspensión, se incorporan a la programación ordinaria nuevas zonas de fregado/decapado, principalmente plazas y calles de los diferentes barrios de la ciudad y no sólo de la zona centro.

También se refuerza el barrido motorizado en la zona de los castillos, por la gran afluencia de visitantes durante el verano, que pasa a ser diario. En la actualidad se realiza de lunes a sábado y con el Plan de Choque pasa a ser de a lunes a domingo.

En cuanto a las papeleras se refuerza su vaciado para evitar desbordes, especialmente en la zona centro durante las tardes. Al mismo tiempo, se incrementa la revisión del entorno de contenedores que serán acondicionados todos los días.