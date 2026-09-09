Alicante cierra los parques y el castillo de Santa Bárbara como medida preventiva

El Ayuntamiento de Alicante cierra este miércoles, a partir de las 14.00, los parques públicos municipales y el Castillo de Santa Bárbara ante la alerta naranja por lluvias decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral norte y sur de la provincia entre esa hora y las 24.00, momento en el que la situación meteorológica evolucionará a aviso amarillo. Asimismo, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) abrirá sus puertas entre las 20.00 de este miércoles y las 8.00 del jueves, al tiempo que la concejalía de Bienestar Social activa su protocolo de atención para este tipo de situaciones.

Los parques afectados por el cierre son, entre otros, La Marjal en la Playa de San Juan, Gabriel Miró, Canalejas, Portal de Elche, Palmeral de San Gabriel, Panteón de Quijano, Lo Morant y Juan Pablo II. Y en cuanto a los veladores en la vía pública, se recomienda a los establecimientos que adopten las máximas precauciones ante la posibilidad de que se puedan registrar vientos de intensidad.

En función de la evolución

Todos los servicios municipales de emergencias, y en particular la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, permanecen activados con carácter preventivo y se ha reforzado el control del tráfico a la hora de la salida de los colegios en este primer día del curso escolar.

El Ayuntamiento realiza un seguimiento constante de la situación meteorológica y tomará nuevas medidas preventivas si fuera necesario en relación con el baño en las playas y en cuanto a las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales.