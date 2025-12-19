Alicante cede un espacio de la Finca Benisaudet a la comisión de la hoguera San Nicolás de Bari

Alicante ha cedido un espacio de la finca Benisaudet a la comisión de la hoguera San Nicolás de Bari-Benisaudet después de la firma de cesión de uso del local que se ha desarrollado en una de las salas de este centro polivalente. El alcalde Luis Barcala, que ha firmado el convenio junto con el presidente de la hoguera, José Antonio Ortega, y la concejala de Participación Ciudadana, Cristina García, ha recalcado que “este acuerdo supone convertir en realidad una lógica reivindicación para que la hoguera cuente con un espacio de convivencia que pueda ser utilizado como sede social y para difundir el conjunto de las actividades que organiza”.

La Finca Benisaudet, donde veraneó el escritor Gabriel Miró, fue totalmente rehabilitada por el Ayuntamiento de Alicante. Cuenta con tres plantas y tras su reforma dispone de salas y espacios diáfanos en sus tres alturas donde desarrollar distintas actividades. A finales de noviembre de 2023 el Ayuntamiento ya cedió parte del inmueble a la asociación de vecinos y a la comisión de fiestas de Benisaudet. Dos meses después, y mediante otro convenio aprobado por la Junta de Gobierno, se cedió la segunda planta de la finca a la Mancomunidad de L’Alacantí. A esas entidades se les suma ahora la comisión de la hoguera San Nicolás de Bari-Benisaudet.

El Ayuntamiento es el titular de la Finca Benisaudet y la Junta de Gobierno Local acordó en marzo de 2023 la adscripción del inmueble a la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Cristina García, para coordinar los distintos servicios y actividades que se llevarán a cabo en la misma.

La cesión de uso del local a la hoguera es provisional y en precario. No crea derecho alguno en favor de la entidad cesionaria, revirtiendo el mismo a la posesión municipal, sin indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local de forma motivada, según recoge el acuerdo firmado. El convenio indica que la hoguera no abonará al Ayuntamiento renta alguna por el uso del local. Serán por cuenta del Ayuntamiento los gastos inherentes a su utilización y podrán adecuar el espacio a sus necesidades con el visto bueno de los técnicos municipales. Además, el Ayuntamiento de Alicante se reserva la facultad de inspeccionar el inmueble, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización.