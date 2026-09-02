Alicante aspira a triplicar la recogida selectiva de residuos textiles hasta alcanzar las 3.000 toneladas al año

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local la convocatoria de un procedimiento abierto para contratar el servicio de recogida separada de residuos textiles en el municipio. Se trata de un contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas de inserción. Sale a licitación por un periodo de cuatro años, con un presupuesto máximo de 1.616.106 euros.

En estos momentos se están recogiendo 1.100 toneladas al año

Rafael Alemañ.- Concejal de Limpieza

"Este nuevo contrato introduce, además de la retribución fija, un porcentaje de incentivos en función de la cantidad de textiles que se recojan y traten, con el objetivo de triplicar la recogida selectiva de residuos de este tipo, hasta superar las 3.000 toneladas al año”, resalta el concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ. En estos momentos se están recogiendo 1.100 toneladas al año.

Para cumplir con estos objetivos está prevista la incorporación de medio centenar de contenedores, que se suman a los 350 existentes, así como el desarrollo de campañas de sensibilización.

“Es importante que los alicantinos sepan que deben depositar en los contenedores específicos todo el textil del que quieran deshacerse, tanto si está en buen estado como si no, ya que posteriormente la empresa seleccionará el que se puede reutilizar y el que no”, señala Alemañ.

El contrato establece un importe fijo anual de 246.004,49€ anuales (IVA no incluido), que tendrá el carácter de mínimo y se abonará por disponibilidad del servicio cualquiera que sea el número de toneladas que se recojan anualmente, más un precio variable unitario por tonelada recogida a determinar por el licitador en €/t al cual se aplicará un descuento mínimo por valorización de 150.000€/año. Además se aplicará un descuento de 62,50€/t para las que se excedan de 1200t/año hasta 3000 t/año.