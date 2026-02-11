Alicante anuncia la Semana Santa 2026 con un cartel “innovador y tradicional”, como ha explicado el autor Rafael Laureano Martínez, durante la presentación de este miércoles en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Representa la imagen de la Santa Mujer Verónica, original de Antonio Castillo Lastrucci, perteneciente a la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, que procesiona en la matinal del Domingo de Ramos.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado después de descubrir la obra que “aúna, en el conjunto de su composición, la tradición, la fe y la identidad alicantina, al representar el milagro de la Santa Faz”. Al mismo tiempo ha significado que "más que un cartel anunciador, es una obra de arte que incrementa el patrimonio de la Semana Santa alicantina que está viviendo su propia edad de oro".

Por su lado, Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, ha explicado que “no es una imagen elegida al azar la que se representa en el cartel. Se le presenta al autor el conjunto de las que procesionan en Alicante y él, de acuerdo con su inspiración, elige sin contar las que ya han formado parte de anteriores carteles”. Ésta es una iniciativa del actual Consejo Rector de la Semana Santa. La Virgen de los Dolores Coronada fue la elegida en 2024 por Pedro Castro y el pasado año se decantó por Rafael Muñoz por la Virgen de las Angustias.

Llopis ha calificado el estilo de Rafael Laureano, "perfectamente visible en este cartel" como “auténtico, rompedor, inteligente, simbólico y estético”. Ha anunciado también que el pregonero de la Semana Santa de Alicante 2026 será el coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera, mientras que el cargo de Abanderado de honor lo ostentará el Mando de Operaciones Especiales del Ejército Español (MOE), con el general de brigada, Miguel Ángel Jiménez Parejo, al frente.

Próximas citas de la Semana Santa

Estas son las próximas citas del calendario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías previo a la Semana Santa:

- Lunes 16 febrero: Presentación VII Jornadas Gastronómicas y VII Tapa Cofrade. Palacio El Portalet

- Miércoles 18 de febrero: Presentación del boletín de mano ‘El Capuchino’. Museo de Aguas de Alicante

- Sábado 28 de febrero: Pregón de Semana Santa. Teatro Principal

- Jueves 5 de marzo: Vía-Crucis Oficial de la Semana Santa

- Domingo 8 de marzo: Tamborrada desde la Plaza del Ayuntamiento al auditorio de la Concha de la Explanada

- Domingo 15 Marzo. Certamen Nacional de Bandas. Plaza del Ayuntamiento

- Viernes 27 de marzo: Presentación de la Revista Oficial de Semana Santa. Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.