Alicante abre un nuevo proceso participativo para presentar el Plan General e incorporar propuestas

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá el próximo mes de marzo un nuevo proceso de participación sobre el Plan General Estructural (PGE), previo a la aprobación del Borrador y el Documento Inicial Estratégico en la Junta de Gobierno Local. Urbanismo va a organizar seis jornadas participativas en marzo y abril, en las que presentará la propuesta municipal de Borrador del PGE y debatirá con expertos multidisciplinares y representantes del tejido social alicantino sobre infraestructura verde, movilidad, dotaciones y servicios, regeneración urbana, vivienda y activación económica. Las conclusiones y aportaciones de estas jornadas se incorporarán al documento urbanístico.
"En estos momentos, la concejalía de Urbanismo está ultimando la redacción del Borrador y el Documento Inicial Estratégico del Plan General Estructural, el documento urbanístico más importante de los últimos 39 años, y queremos presentárselo a los alicantinos y contar con su opinión antes de aprobarlo inicialmente en Junta de Gobierno Local, cumpliendo con nuestro compromiso de que el Plan General sea un plan de todos y para todos los alicantinos”, ha expuesto Peral, que ha recordado que más del 80 por ciento de las propuestas que hicieron los alicantinos en el proceso de consulta previa se han incorporado al Borrador.
"Este nuevo proceso de participación no forma parte de las exigencias establecidas por la normativa urbanística, pero el Ayuntamiento de Alicante ha decidido ponerlo en marcha para dar a conocer a la ciudadanía el documento más importante en materia de planificación urbana para los próximos 25 años, así como incorporar sus aportaciones antes de aprobarlo inicialmente”, ha recalcado Peral. “Queremos que el resultado sea un documento participado y elaborado entre todos, que cuente con el mayor consenso posible”, ha añadido.
Jornadas temáticas
En concreto, se celebrarán seis jornadas a partir de marzo, en las que se abordarán las líneas estratégicas y actuaciones que contempla el PGE en materia de infraestructura verde, movilidad, vivienda, dotaciones y servicios, regeneración urbana y desarrollo económico.
En estas jornadas la concejalía de Urbanismo presentará el contenido del Borrador sobre cada línea estratégica y se abrirá un turno de participación en la que expertos multidisciplinares, vecinos y representantes de distintas asociaciones y entidades valorarán estas propuestas y harán sus aportaciones, que se incorporarán al PGE.
Entre abril y mayo de 2025, el Ayuntamiento llevó a cabo el procedimiento de consulta previa sobre el PGE, con un proceso participativo muy ambicioso y completo, en el que, además de una encuesta que contestaron más de un millar de alicantinos, se celebraron tres talleres sobre Infraestructura verde y movilidad; Crecimiento y desarrollo urbano; y Servicios y regeneración urbana. En todos estas convocatorias participaron más de 500 personas.