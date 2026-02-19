Agentes turísticos de Estados Unidos y Canadá descubren la "joya escondida" de la Costa Blanca

Una quincena de agentes cualificados en paquetes turísticos de Estados Unidos y Canadá conocen durante estos días los atractivos de la Costa Blanca, considerada la "joya escondida de España" por su oferta de golf, gastronomía y actividades al aire libre.

Más allá del conocido producto de sol y playa y del destino de Benidorm, este 'showcase travel' con estos compradores de paquetes turísticos procedentes de Estados Unidos y Canadá buscan experiencias gastronómicas, riqueza cultural, museos, castillos y disfrutar de un ritmo de vida un poco más pausado.

Parajes como Altea o las rutas del vino en el entorno de Villena son algunos de los lugares que interesan a estos agentes profesionales norteamericanos en una iniciativa organizada por primera vez en España por la Asociación Europea de Turismo (ETOA) junto al Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante.

"Queremos colocar la Costa Blanca en el mapa de las inquietudes e ilusiones viajeras de los clientes norteamericanos porque es un destino lleno de atractivos y sorpresas gratas, pero que no se conoce tanto como se debería", ha explicado a EFE el representante para España y Portugal de la ETOA, Jorge Traver.

Tras el acto de bienvenida a estos agentes celebrado en el castillo de Santa Bárbara, Traver ha relatado que en Estados Unidos y la costa este de Canadá hay una gran cantidad de potenciales turistas de la generación 'baby boom' que se han jubilado o están a punto de hacerlo que cuentan con ahorros.

A este perfil de visitante le gusta viajara a España "por el buen tiempo", ha indicado Traver, quien ha añadido que "el objetivo es posicionar a la Costa Blanca como una de las joyas escondidas para que quieran venir".

Entre los productos más demandados, el golf y quienes complementan este deporte con senderismo o rutas de vino con maridaje y también en bici o a caballo, "si es eléctrica mejor", y también hay interés para organizar viajes de fin de estudios o curso para jóvenes estadounidenses y canadienses en Alicante.

"Tenemos una amalgama de posibilidades que esperamos que fructifiquen", ha añadido el responsable de la ETOA en referencia al Costa Blanca Showcase Travel, del 18 al 20 de febrero.

Estados Unidos y Canadá, dos mercados estratégicos

Para el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, el objetivo de este encuentro de tres días es reforzar la promoción del destino en Estados Unidos y Canadá, dos mercados emisores "estratégicos por su potencial de crecimiento y su perfil de viajero".

Estados Unidos y Canadá se han consolidado como dos mercados prioritarios para el destino y algunos indicadores reflejan esta tendencia son que se han efectuado más de 211.000 búsquedas de vuelos para la ruta Nueva York–Alicante y que Alicante ha recibido más de 57.000 visitantes de Estados Unidos, 42.000 de ellos a bordo de cruceros.

Se estima que el 66 por ciento de los golfistas del mundo se concentra en Estados Unidos y Canadá, un dato especialmente relevante para Costa Blanca como destino de golf. Además, el primero de ellos lidera la clasificación entre los estudiantes no europeos de la Universidad de Alicante y ha habido un crecimiento significativo del interés en segunda residencia y alquiler vacacional por parte de compradores del gigante norteamericano.

Este encuentro profesional se configura como “una palanca estratégica para la generación de oportunidades comerciales, la creación de alianzas internacionales y el fortalecimiento del posicionamiento del destino en Norteamérica”, ha destacado Mancebo.