Las actividades de este fin de semana alteran el tráfico y las líneas de autobús en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante activará medidas especiales de tráfico por la celebración de dos eventos, uno cultural y otro deportivo. Por un lado, serán en la calle Poeta Quintana y, por otro, en el frente litoral, entre la avenida Juan Bautista Labora y la avenida de Villajoyosa (La Cantera) desde primeras horas de la mañana y hasta la tarde.

Además, dos manifestaciones tendrán afectación en la circulación desde el mediodía y hasta cerca de las tres de la tarde del sábado en las calles centrales del barrio de Carolinas Bajas y entre el Mercado Central y la calle del Teatro en la zona Centro, informa el consistorio en un comunicado.

Así, la celebración de la Fiesta de la Primavera Cultura en la calle Poeta Quintana, organizada por la asociación de comerciantes para este sábado, llevará al cierre al tráfico de dicho viario desde la avenida General Marvá a la calle Capitán Segarra, entre las 08.00 y las 18.00 horas, aunque se mantendrán libres de cualquier ocupación las intersecciones con las calles perpendiculares, que podrán cerrarse al tráfico de forma puntual si así lo estima la Policía Local en los momentos de mayor afluencia de público.

Para el sábado hay prevista, además, la convocatoria de dos manifestaciones y una prueba deportiva. Está autorizada una primera marcha entre la plaza de la Pipa (junto a Las Cigarreras) y la calle Jacinto Maltés por Carolinas Bajas desde las 12.00 horas con una duración estimada de tres horas, y una segunda media hora más tarde, a las 12.30, que recorrerá lugares de la memoria histórica entre la plaza 25 de Mayo en el Mercado Central y hasta la calle del Teatro con una duración de hora y media.

Competiciones deportivas

El otro punto afectado por las medidas de tráfico estará en el frente litoral por la celebración del MTRI Alicante 2026. Las pruebas de triatlón y duatlón obligarán a limitar la circulación en el frente litoral el sábado y domingo entre las 06.00 y las 14.00 horas entre la avenida Juan Bautista Lafora y la avenida de Villajoyosa el sábado, y con extensión por la calle Vázquez de Mella y avenida Jaime II, por la ronda del castillo, hacia la Rambla, calle San Fernando, Cercantes y Puerta del Mar.

Además, habrá afectación en la carrera a pie desde la pasarela peatonal de Virgen del Socorro y el Paseito Ramiro hasta la plaza del Ayuntamiento, donde estará instalada la meta.

Las zonas afectadas por la competición | Ayuntamiento de Alicante

Desde el punto de vista del tráfico, se cortará en ambos sentidos entre las 07.00 y las 12.30 horas la avenida de Juan Bautista Lafora, Jovellanos y avenida de Villajoyosa hasta la Isleta en el acceso a la Albufereta.

En la Puerta del Mar se mantendrán abiertos al tráfico, bajo control de la Policía Local, los accesos a las calles San Telmo, Gravina, Puerto y hoteles, salvo que por gran afluencia de personas obligue a su cierre. Estas medidas estarán acompañadas de precortes en las aproximaciones por las avenidas de Elche y Denia.

Otros espacios afectados

De esa forma, quedarán afectados y con limitaciones de accesibilidad solo permeables a servicios de emergencia el Puerto, Estación de la Marina (FGV), Real Club de Regatas (Escuela de Vela), Playa del Cocó, la zona de la Sangueta, calles Madrid, San Cayetano y Santa Ana y, en el Casco Antiguo, las calles Virgen del Socorro y barrio del Raval Roig, el acceso por la calle San Telmo y Lonja de Caballeros y la salida de la calle Mayor hacia Virgen del Socorro.

También se prohibirá el estacionamiento en las calles afectadas por la carrera y en el aparcamiento de la playa del Postiguet (paseo de Gómiz) a partir de este jueves y hasta el domingo por la tarde.

Desvío de autobuses

Además, durante la celebración de la prueba el sábado, se realizarán los desvíos habituales por ocupación del frente litoral y zona centro entre las 07.00 y las 13.00 horas de las líneas 2 (La Florida-Sagrada Familia), 5 (Explanada-San Agustín), 12 (Puerta del Mar-San Blas-Juan Pablo II), 21 (Alicante-Playa de San Juan), 22 (Alicante-Cabo de la Huerta-Playa de San Juan), CSB (Lanzadera al castillo de Santa Bárbara), C6 (Aeropuerto-Alicante) y Turibús.

A estas líneas se añadirán el domingo la 3 (Ciudad de Asís-Colonia Requena), 8 (Explanada-Virgen del Remedio), 10 (Explanada-Gran Vía-Vía Parque CC Vistahermosa), 13 (Explanada-Virgen del Remedio-Villafranqueza) y 23 (Alicante-San Juan-Mutxamel).