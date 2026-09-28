Actividades de concienciación en Alicante con motivo del día contra el desperdicio alimentario

El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se conmemora el 29 de septiembre, impulsado por la Asamblea General de Naciones Unidas, y desde el Ayuntamiento de Alicante se ha organizado un programa de actividades hasta el 2 de octubre, para llegar a la ciudadanía y sensibilizarla con talleres, visitas guiadas, conferencias y un showcooking en la Feria Alicante Gastronómica.

El programa está organizado por el Centro Educativo de Recursos de Consumo -CERCA- para contribuir a reducir en los hogares la comida que tiramos se abordará desde una perspectiva participativa y a través del juego, con la actividad ‘El trivial del aprovechamiento’, las personas interesadas pueden contactar con el Cerca. En formato de concurso de preguntas y respuestas, se resolverán retos y situaciones de la vida cotidiana, los participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre conservación de alimentos, fechas de caducidad y consumo preferente, aprovechamiento de sobras, almacenamiento adecuado y formas de evitar que los alimentos terminen en la basura.

Actividades con menores en el CERCA | Ayuntamiento de Alicante

El miércoles 30 de septiembre, llega el turno de la actividad del reciclaje, bajo el título ‘Residuos de envases sin desperdicio alimentario’ el equipo de educadores ambientales de Mirada Circular de la Generalitat Valenciana se convertirá en un grupo de cocineros de un restaurante ficticio con tres estrellas Michelin. A partir de una despensa de productos, entre los participantes se planificará un menú sin generar desperdicio, valorando qué aprovechar y qué descartar. Además los residuos generados revelarán el impacto ambiental de cada elección y la importancia de una correcta separación de envases.

Visitas guiadas y Alicante Gastronómica

Asimismo dentro de la programación, el jueves 1 de octubre, se ha previsto para dar a conocer el funcionamiento del mercado mayorista de frutas y verduras y el Banco de Alimentos de Mercalicante, con visitas guidas, donde se analizará cómo se gestionan los productos que no llegan a comercializarse y qué medidas se aplican para reducir el desperdicio alimentario, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de los alimentos y promover un consumo más responsable y sostenible.

El viernes 2 de octubre, se va a organizar un showcooking del desperdicio alimentario, en el stand del Ayuntamiento de Alicante en la Feria Alicante Gastronómica, par enseñar a aprovechar alimentos y restos de cocina que habitualmente se desechan aprender a elaborar platos creativos y de alta cocina, con la realización de recetas y técnicas sencillas para aprovechar mejor los ingredientes y demostrar que sostenibilidad y gastronomía pueden ir de la mano.