La ACGCBCV, en Toronto y Zurich

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana (ACGCBCV) promocionó el destino de manera simultánea el finde semana en las ferias internacionales de Totonto Golf & Travel Show (Toronto, Canadá) y GolfMesse (Zurich, Suiza), de la mano y en colaboración con Patronato de Turismo Costa Blanca (PCB) y Turisme Comunitat Valenciana (TCV), tras haber estado hace 2 semanas en la feria Matka (Helsinki), y la semana pasada en Fitur, en lo que supone un gran arranque del potente Plan de Acciones anual programado para este 2026.

TORONTO GOLF & TRAVEL SHOW se se dsiputó del 28 al 1. Al frente de la delegación del destino ha estado Jose Fco. Mancebo, Dtor. General del Patronato Costa Blanca, en una muestra del firme apoyo de la institución al turismo de golf. La ACGCBCV ha estado representada por su presidente, Salvador Lucas, y su secretario general, Angel Llopes, además de representantes de varios campos de golf; Alenda, La Finca, Villamartín, Villaitana y hoteles colaboradores; Denia Marriott La Sella y Meliá Villaitana y La Finca Resort. Cabe destacar la visita de la Dtora. de la OET en Toronto, Isabel Martín, y su equipo a quien se trasladó de primera mano el interés en reforzar la promoción del destino en el mercado canadiense.

Esta es la primera incursión de la ACGCBCV en el mercado norteamericano, motivada por los más de 550.000 golfistas registrados en Canadá, aunque se estima que más de 5 millones practican este deporte de manera ocasional. La temporada de golf en el país es cortísima, apenas 5 meses por la adversa climatología (esta semana hemos llegado a 22º bajo cero…), de modo que el resto del año los aficionados deben buscar destinos con clima más benigno para poder disfrutar de este deporte.

Toronto Golf & Travel Show ha celebrado este año su 34ª edición con una asistencia estimada de 20.000 visitantes, siendo la feria anual de golf más grande de Canadá y congregando tanto a golfistas como a profesionales. El evento combina expositores de material, ropa y tecnología de golf, destinos internacionales, tour operadores con ofertas en viajes de golf, demostraciones y concursos y premios, convirtiéndose en el foro perfecto para que los golfistas canadienses planeen sus próximas vacaciones de golf. Con esta acción, la ACGCBCV busca tener una primera toma de contacto con este atractivo mercado y establecer contactos con los ttoo que trabajan el producto golf en Canadá para promocionar el destino en general y el turismo de golf en particular.

GOLMESSE está asociada a la feria de turismo “FESPO", con más de 30 años de historia y que dedica desde hace 14 ediciones un pabellón completo de 4.000 m2 al producto golf. El evento se ha convertido en el más importante para el mercado suizo de golf. En anteriores ediciones, esta feria atrajo a 60.000 visitantes de los que 11.000 visitaron el pabellón de golf, esperándose este año alcanzar cifras similares.

La ACGCBCV cuenta con 2 mostrador en el stand de Turespaña donde están ubicadas las empresas de la C.V. desplazadas a este evento, como Golf Hot Spots. Con esta acción, se busca contactar con los ttoo suizos, para promocionar la región como destino internacional de golf en este atractivo mercado. Suiza cuenta con más de 100 campos de golf y un nº de licencias que se ha multiplicado en los últimos diez años para superar los 100.000 golfistas con un alto poder adquisitivo y muchos meses al año sin poder jugar por la adversa climatología.

El golf es el producto estrella para la desestacionalizar del turismo, ya que genera 510.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la C. Valenciana, gracias a los 325.000 turistas de golf que visitan nuestro destino cada año fuera de la temporada alta. Además, esta actividad produce un impacto económico anual de 918 millones de euros y sostiene más de 10.000 empleos en la región