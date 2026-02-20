La ACGCBCV, en Dinamarca en la 'Ferie For Alle'

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) se encuentra promocionando el destino en “Ferie for alle” (Herning, Dinamarca), del 20 al 22 de febrero, de la mano y en colaboración con el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana.

Esta nueva incursión en territorio escandinavo supone la 5ª de las acciones previstas en el ambicioso Plan de Acciones de Promoción de la ACGCBCV para este 2026, donde se va a asistir a acciones en 9 países emisores de turistas de golf. Ferie For Alle, literalmente “vacaciones para todos”, es un certamen multiproducto que abarca el producto vacacional, el caravaning y el golf, producto estrella del evento que tiene una sección específica dentro de la feria llamada Danish Golf Show, considerado el evento más importante de turismo de golf de Dinamarca y el sitio ideal para mostrar toda la oferta sobre destinos vacacionales de golf, debido a la gran afluencia de público.

La muestra atrae tanto a los más importantes operadores del país como a visitantes en busca de buenas ofertas en viajes de golf en el sur de Europa, reuniendo en la pasada edición a cerca de un millar de expositores y más de 55.000 visitantes, de los cuales más de 11.000 recorrieron la zona dedicada al golf. Esta afluencia masiva de público genera una magnífica oportunidad para la promoción de los destinos de turismo de golf.

La ACGCBCV cuenta con 2 mostradores en la zona especializada en golf donde asiste junto con Patronato de Turismo de la Costa Blanca y donde están ubicadas las empresas desplazadas a este evento y que representan a los campos de golf de Bonalba, Oliva Nova, La Finca y Villamartín y los hoteles Hotel La Finca, Oliva Nova Golf Resort y Hotel Bonalba. También están representados patrocinadores de la ACGCBCV como Denia Rent a Car o Bodegas Nodus. Con esta acción, la Asociación busca contactar con los ttoo que trabajan el producto golf en Dinamarca, así como promocionar la Costa Blanca y la C. Valenciana como destino internacional de golf en el mercado danés.

El golf es uno de los elementos más desestacionalizadores del turismo, generando 510.000 pernoctaciones anuales en la C. Valenciana, un impacto económico anual de 918 millones de € y más de 10.000 empleos al año en la región.

La nueva edición del Circuito Interclubs Pairs Trophy (IPT) está a punto de arrancar ante una gran expectación. El circuito comenzará en El Bosque, vigente campeón de la categoría campos, el próximo 27 y 28 de febrero habiéndose agotado las inscripciones del sábado en solo 3 días y estando las del viernes a punto de llenarse igualmente. La segunda prueba será en Bonalba el 21 de marzo, cuyas inscripciones se han abierto hoy viernes y donde se prevé otro lleno total en muy pocos días. Las cifras del circuito no dejan de crecer en cada edición, habiéndose superado el año pasado las 1.500 rondas.

La expectación para esta VI edición del circuito está superando todas las expectativas, volviendo a contar con importantes patrocinadores que están aportando espectaculares premios que serán sorteados a la conclusión del circuito, entre los que destacan 1 moto NX2 de General Motors, 2 espectaculares viajes al Caribe al súper exclusivo resort Casa de Campo Golf Resort, que incluye grenfees en los campos del resort que llevan la firma del legendario diseñador norteamericano Pete Dye.

Además de lo anterior, se mantienen los importantes premios de ediciones anteriores; 4 abonos anuales simultáneos en todos los campos del circuito valorados en más de 35.000€ para las parejas ganadoras del ranking final en ambas categorías, repartiéndose igualmente otros 16 abonos de menor duración. El circuito IPT está abierto a cualquier pareja de jugadores con licencia en vigor de la RFEG, toda la información: https://golfcostablanca.org/vi-interclubs-pairs-trophy-2026/