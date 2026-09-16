Unas 40 bodegas se suman a la actividad de dinamización comercial 'Quintana en Vendimia'

La tercera jornada de dinamización comercial ‘Quintana en Vendimia’ va a tener lugar este sábado, 19 de septiembre, con una edición de récord a la que se han sumado todas las bodegas de Alicante para celebrar una cita que se consolida en la ciudad y combina comercios de proximidad con un centenar de establecimientos de la calle Poeta Quintana, gastronomía, música en directo, talleres para los más pequeños y vinos en el mes de la vendimia.

El objetivo es doble, ha explicado esta mañana la concejala de Hostelería, Lidia López, resaltando que “organizamos este evento para dar a conocer nuestros productos de cercanía del comercio local y los excepcionales vinos con Denominación de Origen Protegida que vendrán representados por 40 bodegas de gran calidad de nuestra provincia para que los alicantinos y visitantes puedan conocerlos y disfrutar de un día especial en la emblemática zona comercial”.

La jornada dará comienzo a las 11 de la mañana hasta las 17 horas, con talleres para niños de pisado de uva y barcos con los tapones, música en directo en la calle, así como estará toda la calle tematizada con uvas y se ofrecerán ofertas y degustaciones gastronómicas de los comercios de Quintana.

Desde la asociación de comerciantes de Zona Quintana su presidenta, Darlen Villarrutia, ha destacando que “la entrada es libre, invitamos a todos a participar y venir a Quintana, para degustar los vinos será necesario comprar unos tickets con los que se adquirirá una copa, informar que la preventa se realiza en Aperitivos Gisbert, 80 Mundos, Óptica Molina, Mimosa Brunch, Osiris y Panadería Cristina ubicados en la calle Poeta Quintana hasta el día 18 de septiembre”.

Más de 4.000 copas hay previstas para degustar variedades tradicionales Denomización de Origen y participar en actividades donde se vincula la historia y tradición de los vinos de Alicante. La edil Lidia López invitó a participar “Quintana fue la primera zona de la ciudad que comenzó a realizar dinamizaciones y cuenta con un comercio muy querido y activo en la ciudad, estamos seguros que esta nueva edición será un éxito con un evento con gastronomía, cultura, vinos, ocio, compras y tradición comercial para vivir de cerca y conocer el tejido de proximidad”.

Unas 40 bodegas se suman a la actividad de dinamización comercial 'Quintana en Vendimia' |

Unas 40 bodegas

Las bodegas de gran prestigio traerán sus referencias más emblemáticas y el evento cuenta con la participación de Cup de la Muntanya de Planes de la Baronia, Finca Mont Roig- Pedreguer, Shukrat khakimow & viticultores- Sant Joan D'Alacant, Sociedad Agrícola Viñavista - Novelda, Bodega Las Virtudes- Villena, Colección de Toneles Centenarios. Bodega El Pinaret - La Canyada. La Bodega Teulada - Teulada, MG Wines Group, SL Monòver, Bodegas Alejandro Pérez Monòve, Bodegas Bocopa - Petrer, Fuego Lento- Petrer, Bodegas Sierra de Cabreras Salines, Bodegas Pinoso - El Pinós, Bodegas Xaló - Xaló, Santa Catalina del Mañán, Coop. V Monòver, Bodega Cooperativa de Algeña Alguenya,

Así como la Bodega Finca Collado Salines, Bodegas Ortigosa -Monòver, Bodegas y Viñedos Volver El Pinós, La Zafra Monòver, Bodega Les Freses Jesús Pobre, Pepe Mendoza Casa Agrícola Llíber, Oriol Romeu Viticultor Crevillent, Bodegas Enrique Mendoza L'Alfàs del Pi, Bodega Crehueta Wines La Canyada, Bodega Oscar Mestre Xaló, Aída i Luís Vinyaters Xaló, Gran Allegranza- Dènia, Bodegas Francisco Gómez Villena, Mar de Vins La Nucia, Bodega Masos Guadalest, Tossut dels Pouets - Javier Reche - Pedreguer, Bodegas Murviedro Requena, Sofía Cañizares - El Pinós, Celler Les Basses - Teulada, Bodega Azorín - Villena, Bodega i Almàssera Finca Morote Alicante,