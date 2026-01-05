Los Reyes Magos culminan su llegada a Alicante pese a las dificultades del trayecto por la lluvia

Alicante se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año. Este lunes, 5 de enero, la ciudad recibe a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente con una Cabalgata que volverá a convertir las calles en un gran escenario de ilusión, música y emoción compartida.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán acompañados por un séquito de más de 1.300 personas procedentes de las distintas fiestas de la ciudad y una comitiva formada por 24 carrozas. La ampliación del recorrido, que partirá desde la avenida de la Estación a la altura del Palacio Provincial, permitirá además que 1.700 personas más puedan seguir el desfile sentadas, en lo que será la cabalgata con mayor número de asistentes de cuantas se celebran en Alicante.

La magia comenzará a sentirse a primera hora de la tarde. A las 17.00 horas, los Reyes Magos harán su primera aparición junto a las Escaleritas de la Reina, en el puerto. Desde allí se dirigirán a la Plaza de Toros, donde a las 18.00 horas saludarán a los niños y niñas que estarán disfrutando de un espectáculo infantil a la espera de la llegada de Sus Majestades.

Tras este primer encuentro, Melchor (Antonio Beresaluce), Gaspar (Carlos Bosch) y Baltasar (Nacho Amirola) se desplazarán hasta el Palacio Provincial, punto desde el que, a las 19.00 horas, arrancará oficialmente la Cabalgata. El recorrido discurrirá por la avenida de la Estación, la plaza de los Luceros, la avenida de Alfonso El Sabio, la Rambla y la calle Altamira, hasta finalizar en la Plaza del Ayuntamiento alrededor de las 21.30 horas.

Allí, desde una tarima situada frente a la fachada del Ayuntamiento, los Reyes Magos se dirigirán a los más pequeños para despedirse de Alicante y poner el broche final a las celebraciones navideñas 2025-2026, una Navidad que la ciudad ha vuelto a vivir con intensidad y participación.

Previa a la llegada de sus majestades, en la tarde de ayer Las Carteras Reales protagonizaron este domingo 4 de enero, el prólogo a la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Alicante con la tradicional recogida de cartas, celebrada en el pabellón deportivo Rafael Pastor. Cerca de un millar de personas, en su mayoría familias con niños, llenaron el recinto para entregar sus deseos a las emisarias de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibió a las Carteras Reales junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el vicealcalde Manuel Villar y los concejales Antonio Peral y Rafael Alemañ. El acto comenzó con un boato protagonizado por el ballet de Gisela Comins, que ofreció varias coreografías de inspiración oriental y floral.

Tras una actuación musical infantil, la emoción fue en aumento hasta la llegada de las Carteras Reales: Luz Sigüenza, emisaria de Melchor; Elena Vidal, de Gaspar; y Paloma Arroyo, de Baltasar. Las Carteras se dirigieron a los más pequeños y, a continuación, recogieron las cartas que harán llegar a Sus Majestades para la noche más mágica del año.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, destacó la ilusión vivida durante el acto y subrayó la importancia de este encuentro como una de las citas ya imprescindibles de la Navidad ‘A lo Grande’ en Alicante, en las horas previas a la llegada de los Reyes Magos a la ciudad.