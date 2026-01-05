Miguel Noguera revela en El Ojo Crítico qué ha pedido este año a los Reyes Magos

Miguel Noguera no ha querido dejar pasar la oportunidad de colarse en Más de Uno Alicante en el día más mágico del año para compartir con los oyentes los deseos que ha pedido a los Reyes Magos. Con su habitual ironía, el colaborador desgranó algunas de sus peticiones para la noche más esperada por pequeños, y no tan pequeños.

La visita ha servido también para repasar, entre risas, algunos de los eventos sociales más destacados de los últimos días y para hacer balance del fin de año, incluidas las ya tradicionales campanadas, con una mirada tan crítica como divertida al protagonismo de Cristina Pedroche. Un cierre desenfadado y muy al estilo Noguera para arrancar el año con buen humor.