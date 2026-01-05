CON LUZ SIGÜENZA

Miguel Noguera revela en El Ojo Crítico qué ha pedido este año a los Reyes Magos

En el día más mágico del año, el colaborador de Onda Cero ha entregado su carta a la emisaria del Rey Melchor, Luz Sigüenza

Luz Sigüenza

Alicante |

Miguel Noguera con la emisaria del Melchor, Luz Sigüenza

Miguel Noguera no ha querido dejar pasar la oportunidad de colarse en Más de Uno Alicante en el día más mágico del año para compartir con los oyentes los deseos que ha pedido a los Reyes Magos. Con su habitual ironía, el colaborador desgranó algunas de sus peticiones para la noche más esperada por pequeños, y no tan pequeños.

La visita ha servido también para repasar, entre risas, algunos de los eventos sociales más destacados de los últimos días y para hacer balance del fin de año, incluidas las ya tradicionales campanadas, con una mirada tan crítica como divertida al protagonismo de Cristina Pedroche. Un cierre desenfadado y muy al estilo Noguera para arrancar el año con buen humor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer