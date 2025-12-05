CON LUZ SIGÜENZA

Rafa Pacheco nos adelanta el milagro en Más de uno Alicante: tips para una Navidad sin discusiones familiares

Por su parte Pedro Amorós nos desvela el misterioso mensaje captado con su equipo ante la aparición del cometa 3I/ATLAS

Luz Sigüenza

Alicante |

Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, ha sido hoy un programa muy particular: entre consejos para sobrevivir a las comidas familiares y mensajes misteriosos llegados desde el cosmos, el programa de hoy ha tenido de todo. Rafa Pacheco nos ha adelantado “el milagro” con sus tips para lograr una Navidad en paz y sin discusiones; un reto casi tan complejo como descifrar un código extraterrestre.

Y hablando de enigmas, Pedro Amorós ha puesto el broche con el sorprendente mensaje captado por su equipo ante la aparición del cometa 3I/ATLAS, un fenómeno que nos ha dejado con más preguntas que respuestas.

Dos mundos aparentemente opuestos, el doméstico y el interestelar, que hoy han transitado de la mano para demostrarnos que, ya sea alrededor de una mesa navideña o frente a un cometa viajero, la clave está en mantener la curiosidad y el buen humor.

