SECTOR TERCIARIO

Mariano Torres: “El futuro de la empresa en Alicante pasará por la formación y el talento asociado a la inteligencia artificial"

El presidente de Terciario Avanzado ha hecho un balance de sus dos años de mandato analizando el estado de salud del sector con especial interés en la profesionalización, la retención de talento y la IA

Luz Sigüenza

Alicante |

Mariano Torres en Onda Cero

Hoy en Más de uno Alicante, hablamos con Mariano Torres, presidente de la Asociación Terciario Avanzado, recién salido de la XIII edición de los Premios Alfil (celebrada el pasado 22 de octubre en el Palacio de Altamira de Elche), donde se han premiado empresas que han apostado por la innovación y la digitalización en la provincia.

En la gala Mariano Torres anunció que la asociación impulsará un Plan Estratégico de Innovación y Digitalización para Alicante como hoja de ruta compartida entre empresas, administraciones y centros formativos. Hablaremos con él sobre el estado de salud del sector terciario: la profesionalización, la retención de talento, y el papel que va a jugar la inteligencia artificial en la competitividad de nuestras empresas y en el empleo local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer