Mariano Torres: “El futuro de la empresa en Alicante pasará por la formación y el talento asociado a la inteligencia artificial"

Hoy en Más de uno Alicante, hablamos con Mariano Torres, presidente de la Asociación Terciario Avanzado, recién salido de la XIII edición de los Premios Alfil (celebrada el pasado 22 de octubre en el Palacio de Altamira de Elche), donde se han premiado empresas que han apostado por la innovación y la digitalización en la provincia.

En la gala Mariano Torres anunció que la asociación impulsará un Plan Estratégico de Innovación y Digitalización para Alicante como hoja de ruta compartida entre empresas, administraciones y centros formativos. Hablaremos con él sobre el estado de salud del sector terciario: la profesionalización, la retención de talento, y el papel que va a jugar la inteligencia artificial en la competitividad de nuestras empresas y en el empleo local.