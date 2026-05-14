San Isidro en Madrid 2026: conciertos, circo, teatro y actividades para celebrar el 15 de mayo

Los madrileños se visten de chulapos y chulapas en unas fiestas en las que la música y el chotis vuelven a llenar las calles de la capital con motivo de las fiestas de San Isidro. Del 8 al 17 de mayo, Madrid celebra a su patrón con una agenda repleta de conciertos y exhibiciones castizas que, tras un arranque multitudinario, encaran ahora su último fin de semana.

La ciudad concentrará en los cuatro escenarios emblemáticos, la plaza Mayor, la Pradera de San Isidro, los jardines de las Vistillas y Matadero Madrid, toda la actividad musical de San Isidro que resta para la edición de 2026. Como cada año, hay conciertos para todos los gustos y edades con artistas durante estos días como Miguel Ríos, Celtas Cortos, OBK, Nena Daconte y DePol.

Jueves 14: los conciertos en Matadero

La jornada del jueves comenzará en la Plaza Mayor donde se celebrará un concierto de 19:00 a 23:00. Este concierto contará con figuras como Miguel Ríos, Sole Giménez, OBK, Marilia, DePol, Nena Daconte y Celtas Cortos, entre otros. Mientras, en la Pradera de San Isidro, se respirará un ambiente rockero con las actuaciones de Vicente Calderón y Rubén Pozo. Los Jardines de las Vistillas albergará los conciertos de Rebe, DJ RUPTURA o Hens.

Por otro lado, Matadero acogerá a la Orquesta Nuevo Versalles que ofrecerá un repertorio que van desde boleros clásicos hasta éxitos más modernos. Para no perder las tradiciones, parejas de chulapos y chulapas animarán bailando chotis durante la víspera del patrón.

Las familias también disfrutarán de este último fin de semana con espectáculos infantiles que introducen a los más pequeños en las costumbres castizas además de poder acudir a degustaciones en los mercados municipales de la ciudad.

Viernes 15: día de San Isidro con folclore goyesco

El día grande de San Isidro arrancará con la misa a San Isidro. Se celebrará también la quinta edición de 'Bailando por Madrid' en la Puerta del Sol, un pasacalle que engloba exhibiciones de chotis, pasodobles y swing que recorrerá el centro hasta la plaza de Oriente. Más tarde, frente a la Ermita del Santo, la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños hará la entrega de claveles. La ciudad también ha organizado distintos talleres tradicionales madrileños, como taller de elaboración de claveles, de mantones de manila y de rosquillas de San Isidro, entre otros.

A su vez, en los jardines de las Vistillas el 15 de mayo el Madrid goyesco y castellano bailarán en San Isidro. Asociaciones de baile actuarán en estos jardines con la vestimenta tradicional de las pinturas de Goya, culminando con la emblemática danza de la 'Jotilla de Madrid'. En cada distrito de la capital se llevarán a cabo distintos actos con motivo de la celebración del patrón.

La noche del 15 de mayo seguirá la fiesta en los distintos escenarios de Madrid: en la Pradera de San Isidro, con Pablo Pueblo DJ Set o las Kétchup; Plaza Mayor, con Nuria Fergó; o los Jardines de las Vistillas, con Camellos, en unos conciertos que comenzarán desde la caída de la tarde. El día del patrón culminará con un castillo de fuegos artificiales en la Pradera de San Isidro, un espectáculo que iluminará el cielo de Madrid.

Sábado 16: festival de danzas madrileñas y la Orquesta Invictus

El sábado seguirá la fiesta en la Plaza Mayor para celebrar el 42º festival de Danzas Madrileñas, una gran muestra de folclore madrileño con música en directo. Además, habrá talleres, concursos, desfiles y reparto de rosquillas alrededor de la capital.

En cuanto a las verbenas, los espacios musicales que se han adaptado durante las fiestas acogerán las últimas actuaciones de la edición de 2026. La más destacada, la de Fangoria en la Pradera de San Isidro a las 22:00.

Domingo 17: fin de las fiestas de 2026

El cierre de las fiestas de San Isidro 2026 llegará a su fin con una jornada que fusiona tradición y nuevas tendencias. La mañana comenzará con el homenaje a San Isidro de las Casas Regionales en la Plaza Mayor donde se exhibirán los bailes y trajes típicos de la ciudad. Una vez entrada la noche, el escenario principal de la Pradera se llenará de música con el indie rock de La Paloma y el pop de Xavibo, quienes pondrán el broche final a las fiestas.

Para culminar los actos de esta edición, el cielo de Madrid se iluminará a las 23:00 con un espectáculo de fuegos artificiales diseñado para rendir homenaje al patrón.