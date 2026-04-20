VOX invita a Ayuso a denunciar al PP si las propuestas de prioridad nacional en el acuerdo de Extremadura “son ilegales”

Todos los grupos se han posicionado sobre el Decreto Ley aprobado por Moncloa, como por el concepto "prioridad nacional" en la atención a españoles aprobado por PP y VOX en Mérida. La portavoz de VOX en la Cámara madrileña asegura que en 2027 “Madrid hablará claro”: prioridad nacional en vivienda, en sanidad y en ayudas. “Llegará el sentido común, le guste o no le guste a la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Los partidos de la izquierda, tanto Más Madrid como PSOE, han reiterado su deseo de que el proceso se cumpla con normalidad. Y señalando que las instituciones madrileñas no boicoteen las tramitaciones. En este sentido, Manuel Bergerot, ha subrayado que desde el Consorcio Regional de Transportes se desbloquee la memoria de la Tarjeta de transporte para que las personas que soliciten la regularización puedan demostrar su arraigo y que cumplen los requisitos.

Por último, el grupo Popular en la Cámara pone el acento en que la regularización no cifra concreción en el número de personas que se puedan a acoger, ni memoria económica o de impacto en los servicios públicos: "es una auténtica chapuza en la que ni siquiera los antecedentes policiales serán un freno para que tengan una residencia legal", ha advertido el portavoz Carlos Díaz Pache.