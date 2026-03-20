Skakira cerrará su gira mundial en el Iberdrola Music y la Delegación del Gobierno alerta de que este espacio "no reúne las condiciones"

La promotora de la gira, tras meses de negociaciones, ha publicado mediante comunicado que el "estadio Shakira" se erigirá en el Iberdrola Music, el recinto que funciona como sede de eventos musicales como el festival Mad Cool. La idea es que también acoja exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias, todas con el visto bueno de la anfitriona y el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha dado la "bienvenida" a Shakira y ha lamentado las objeciones expresadas por el delegado del Gobierno en Madrid. Francisco Martín asegura llevar reclamando tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital que impulsen, de manera coordinada y urgente, las actuaciones necesarias para adecuar este espacio y su entorno. Sin embargo, la inacción mantenida hasta la fecha por ambas administraciones ha impedido que se hayan corregido unas deficiencias que siguen afectando de forma directa a la movilidad, a la accesibilidad y a la adecuada gestión de grandes concentraciones de personas.

La Delegación del Gobierno considera que no se puede normalizar la celebración de grandes eventos en un recinto que continúa presentando carencias objetivas en aspectos esenciales para su funcionamiento seguro y ordenado. Y recomienda al Gobierno regional disponer de otros espacios que sí cuentan con mejores condiciones para albergar este tipo de citas multitudinarias. Además, considera especialmente injusta la celebración de los conciertos para los vecinos y vecinas de Villaverde y también para el municipio de Getafe, "que soportan buena parte de las consecuencias derivadas de estos eventos sin que las administraciones competentes hayan dado hasta ahora una respuesta suficiente".